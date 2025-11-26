AKTUELNO

Kad odluči koga želi... Anita otpisala Luku, samo sa Filipom želi ljubavnu vezu! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

U toku je radio-emisija "Amnezija". Voditelji Bora Santana i Filip Đukić ugostili su Anitu Stanojlović.

- Anita, čula si Aneli i Luku, šta se izdešavalo sa Lukicom i šta se tu izdešavalo? - pitao je Bora.

- Luka je simpatičan i zanimljiv, ali ništa od toga. On mene ne interesuje u tom smislu da bih bila u vezi jer vidim kako se ponaša. Takve veze i takvi likovi me ne interesuju. Rekla sam da nikad ne bih bila sa Filipovim prijateljem. Ne sviđa mi se kako se ponaša prema Aneli, mislim da bi se tako ponašao i sa drugim devojkama u vezi. Ko sam ja tu da se mešam i savetujem? - govorila je Anita.

- Kako komentarišeš situacija sa žurke i da li si pričala sa Dačom? - upitao je Bora.

- Rekla mi je Milena šta se dešavalo. Bebica je sve znao još od sedmice i osmice i to je moglo da se očekuje. Cela kuća je pričala o veridbi, nemoguće da nije znala - rekla je pobednica "Elite 7".

- Da li postoji muškarac sa kojim ćeš ovde da uđeš u vezi jer je Filip rekao da si jedna devojka sa kojom bi on ušao u vezu? - pitao je Santana.

- Ja sam rekla Filipu kad odluči koga želi da možemo da pričamo. Jedina osoba sa kojom bih imala nešto je Filip i ne postoji druga osoba sa kojom bih nešto pokušala - priznala je Anita.

- Sve treba da ide spontano - dodao je Đukić.

