Rafalna paljba Asmina Durdžića: Brutalno unakazio Teodoru i Bebicu, ovako ih niko do sad nije isponižavao! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

U toku je radio-emisija "Amnezija". Voditelji Bora Santana i Filip Đukić ugostili su Asmina Durdžića.

- Asmine, kakve je situacija i da li ima nešto novo u izolaciji? - pitao je Bora.

- Nema ništa novo, sve ste čuli od voditelja. Družimo se, zezamo se i pričamo o Nori. Ja sam bio svestan da će doći do tog odnosa. Uroš mali je rekao da je to pomirenje, ja tvrdim da sa moje strane ne postoji ni gram emocije u tom smislu, a ni sa njene ne primećujem - govorio je Asmin.

- Nekad mi delujete kao par, nekad kao najbolji ortaci, a nekad kao stranci - dodao je Filip.

- Ja volim tako da funkcionišem kroz život. Ja kad se probudim ujutru razmišljam gde da napravim sr*nje, ali pozitivno, a ne da se svađam - rekao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

- Kako gledaš na Bebicu, Teodoru i Daču? - pitao je Santana.

- Ja sam odmah rekao da će Filip da bude žrtva. Trebalo je Teodora da bude žrtva, ali su fulali. Teodora je trebalo da bude zaljubljena u Filipa, ali je Bebica prebrzo reagovao. Naravno da su se dogovorili. Mnogi kažu da nema želudac za takve stvari, ali i on Miljanu kad je voleo imala je odnose sa Zolom on je dva dana čekao na doku, a kad se vratila gurao joj je vitamine. Oni će da se pomire, to sam govorio i ispao sam budala. Njih dvoje se mire kroz 15 dana - govorio je Asmin.

- Kako gledaš na odnos Filipa i Teodore? - pitao je Bora.

- Teodora jeste atraktivna, ima lepe grudi i j*boznovu facu. Filip je rekao da mi samo sa njom bio u vezi, mislio je da je normalna, ali ona nema tu energiju. Mi imam skoro po 40 godina i sa tim devojkama nemamo zajednički teme. Šta on može da priča sa Teodorom? Oni se nisu pronašli. Teodora nije mnogo doživela osim što je bila sa Takijem i Vitom. Ona nema u sebi tu energiju da nas zadovolji duševno. Filip je video da to nije za njega, nije znao kako da izađe iz tog odnosa i ovo sa Bebicom mu je super došlo. Njega je Bebica vratio na pravi put. Bebica sad hoda kao Majk Tajson, svima j*be mater. On meni deluje kao Putin. Mala se sad muva sa Viktorom, on je napada. Mislim da momku ta priča ne treba, mlad je lep i ima 19 godina - nastavio je Alibaba.

- Ona se meni sviđa fizički i mentalno, sad je jako prijatna. Ja bih mu preporučio da se skloni i ne ponižava sebe jer devojka ne želi da se vrati u taj odnos - dodao je Viktor.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta. 

