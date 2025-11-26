AKTUELNO

Domaći

Otvorili sve karte: Alibaba i Aneli kroz Igru istine izvukli sve informacije o Luki i Maji, on je jednim pitanjem pogodio u SLABU TAČKU! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Bez dlake na jeziku!

Asmin Durdžić priznao je Aneli Ahmić da ne bi mogao da zamisli da sa drugom ženom bude u izolaciji, a onda je je pitao da ponovo igraju "Igru istine".

- Ljudi, odjavite ovu izolaciju treba druga da se desi - rekla je Aneli.

- Ja želim sa tobom da budem. Ne bih mogao da zamislim da budem u izolaciji sa drugom ženom. Ja sam navikao da imam sa tobom svoj stan u rijalitiju. Ako nam opet produže neka ubace i bračni krevet. Šta se dešava u tvom ljubavnom životu? Ajde da igramo "Igru istine" - govorio je Asmin.

- Neću kad si lažov - rekla je Aneli.

- Ajde ja pitam, šta se dešava sa tobom i Lukom? - pitao je on.

- Ništa ležali, masirao me je i grlili se. Nismo se ljubili u usta. Koja je to stvar na radiju za koju si rekao da te zanima jedino? - pitala je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Maja Marinković. Zašto si od svega što sam rekao samo to zapazila? Zašto se sa Lukom nisi ljubila u usta? - pitao je Asmin.

- Ne želim tako lako da pređem, jutros sam se ljubila - odgovorila je ona.

- Kojih pet stvari bi promenila kod Luke? - upitao je on.

- Ne pada mi na pamet. Ne bih ništa promenila. Da li si zavoleo Leu? - pitala je Aneli.

- Pošto je ceo dan sa mnom jesam - odgovorio je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

- Da li ti je juče neko ljubomorisao za mene? - pitala je Aneli.

- Nisam primetio, meni lično nije, ali to moraš da pitaš nekog drugog. Da li voliš da nameštaš moj krevet i kako se osećaš kad ga nameštaš? - pričao je Durdžić.

- Ne, ali mi je glupo kad namestim svoj da ne namestim tvoj. Osećam se kao da nameštam Viktorov, nema značaja za mene - odgovorila je ona.

- Kad bi znala danas da me vidiš poslednji put šta bi mi rekla? - upitao je Asmin.

- Ne mogu da pričam. Ja ne bih volela da se to ikad desi, ne želim o tome da pričam - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta. 

Autor: A. Nikolić

