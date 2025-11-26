Moja divna snajka: Alibabin otac javno podržao Aneli, svima stavio do znanja da je uz njih! (FOTO)

Sad je sve jasno!

Asmin Durdžić i Aneli Ahmić iz dana u dan imaju sve prisniji odnos, zbog čega su dobili i podršku velikog dela takmičara "Elite" i mnogi navijaju za njihovo pomirenje u najlgedanijem rijalitiju u regionu.

Međutim, podršku imaju i od Asminovog oca, Mustefe Durdžića, koji je doneo odluku da promeni poloču i javno stane uz njih dvoje.

On je danas putem svog profila na društvenoj mreži Fejsbuk podelio Anelinu fotografiju, uz koju je napisao da je ona njegova divna snajka i time jasno stavio šta misli o njenom ponovnom zbližavanju sa Asminom.

Autor: A. Nikolić