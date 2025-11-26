AKTUELNO

Domaći

Moja divna snajka: Alibabin otac javno podržao Aneli, svima stavio do znanja da je uz njih! (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs, Facebook, E-Stock/Rajko Ristić ||

Sad je sve jasno!

Asmin Durdžić i Aneli Ahmić iz dana u dan imaju sve prisniji odnos, zbog čega su dobili i podršku velikog dela takmičara "Elite" i mnogi navijaju za njihovo pomirenje u najlgedanijem rijalitiju u regionu.

Foto: TV Pink Printscreen

Međutim, podršku imaju i od Asminovog oca, Mustefe Durdžića, koji je doneo odluku da promeni poloču i javno stane uz njih dvoje.

On je danas putem svog profila na društvenoj mreži Fejsbuk podelio Anelinu fotografiju, uz koju je napisao da je ona njegova divna snajka i time jasno stavio šta misli o njenom ponovnom zbližavanju sa Asminom.

Foto: Facebook.com

Autor: A. Nikolić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Domaći

INDIREKTNO UDARILA NA ANĐELA! Anita veličala Đukića, pa ovim gestom svima jasno stavila do znanja da je nakon prolivenih suza ipak precrtala Rankovića

Zadruga

Ne mogu da budem svoja: Aneli priznala koliko je koči odnos sa Lukom, ništa od pomirenja! (VIDEO)

Domaći

Otac slavnog glumca priznao da je homoseksualac, pa ostavio njegovu majku! Robert De Niro svu dramu iz mladosti preneo na filmsko platno! (FOTO)

Domaći

Sada, pa za svagda! Hana u uživo programu uradila test na narkotike, dokazala da su Sita i Grofica htele samo da UKALJAJU njeno majčinstvo (VIDEO)

Zadruga

Njegov odlazak u Budvu je bio TEST! Ena Čolić cveta u ljubavi sa Pejom, otkrila kako je došlo do pomirenja! (VIDEO)

Zadruga

ON JU JE USPAVAO: Aneli otkrila da se Luka ne odvaja od Nore, pa se Mateja osvrnuo na vezu sa Ahmićevom i otkrio razlog njihovog PREKIDA! (VIDEO)