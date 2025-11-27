AKTUELNO

Domaći

PEJA REŠIO DA VERI ENU?! Par uhvaćen u zlatari, merkali skupocen prsten, Čolićeva oduševljena, a sa njima je i njen sin (PAPARACO)

Da li će uskoro pozvoniti svadbena zvona?!

Popularni par koji je obeležio Elitu 8, Jovan Pejić Peja i Ena Čolić, i dalje bere plodove svoje ljubavi, a čini se da su nikad srećniji i ispunjeniji u ljubavnom odnosu koji je bio i te kako turbulentan, a u više navrata završavao se i prekidima.

Foto: TV Pink Printscreen

Sada je zaljubljene golupčiće usnimila kamera emisije ''Paparaco lov'', a oni su uhvaćeni u jednom tržnom centru.

Foto: TV Pink Printscreen

Naime, reklo bi se da je Peja rešio da veri Enu s obzirom na to da su posetili zlataru gde je ona isprobavala skupocen prsten. Ena nije skidala osmeh s lica, a sa njima je sve vreme bio i njen sin Matija.

Foto: TV Pink Printscreen

Kada su završili sa razgledanjem prstenja, Ena i Peja su zagrljeni prošetali tržnim centrom, a zatim sa njenim sinom otišli na večeru u jedan restoran.

Foto: TV Pink Printscreen

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: M.K.

