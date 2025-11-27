AKTUELNO

Domaći

Luka krao stvari iz magacina, pa davao sinu?! Šok raskrinkavanje, Vujović podivljao: Sram je bilo, vidi nju, ona se smeje! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Skandal!

Voditelj Milan Milošević naredno pitanje pročitao je Luki Vujoviću.

- Da li je moguće da si mažnjavao stvari iz magacina, onda dao patike rođenom sinu i rekao da si ih ti kupio - glasilo je pitanje.

- Molim?! Ne, to je laž! To što ona priča je laž. Ja prvi put ovo sada čujem. Ne, nisam ukrao patike - rekao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Aneli mi je rekla da je jakna kod Nerija što si ukrao od Andreja - rekao je Ivan.

- Molim?! Mene je sramota šta devojka laže. Nama stižu slike kako nama fale lančići, stiže kako su greškom dobijali neki poklone. Dolazimo u magacin, bilo je stvari naših. Bila je kesa pored, tražila je velikog medu, tu su bile patike, nije pisalo čije je. Koja trenerka i jakna?! Ona treba da bude bolesna da ovo govori, da zna da gleda sin, a da je ovo laž - rekao je Vujović.

- Sinu nije dao - dodala je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Nije rekla da nije ukrao, nego da nije dao sinu - rekao je Anđelo.

- Da, pljuje je, ovde je došao i čavrljao je. Govorio je: "Šta je meni trebala ovakva žena?" - rekla je Mina.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

