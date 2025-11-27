Udružile zle jezike: Maja i Aneli brutalno oblatile Anitu jer je glupa, ona nikad žešće uzvratila i udarila na njihov izgled! (VIDEO)

Bukti rat!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Maju Marinković i Aneli Ahmić.

- Šta imate protiv Anite kada je non stop komentarišete? - glasilo je pitanje.

- Nemam apsolutno ništa, komentarišem sve učesnike realno. Ja s rezervom uzimam odnose s devojkama u Beloj kući jer osetim kako me ko gleda. Moje svađe imaju težine, a da mi svađa ima dva dinara to mi ne pada na pamet - rekla je Maja.

- Rekla si da je Anita lepa devojka, ali da nema dva grama mozga - rekao je Milan.

- Tako je, mene su jutros napali zbog Aneli, ali ako imam isto mišljenje s nekim to ću reći - rekla je Maja.

- Slažem se s Majom, a ja sam sad to prevazišla i boli me uvo da li će oni nešto raditi - rekla je Aneli.

- Je l' misliš za nju da je dr*ljetina? - upitao je Milan.

- Njeni postupci nisu ništa bolje pokazali - rekla je Aneli.

- Ja ne želim da iko bude moja žrtva, pogotovo ne Anita - rekla je Maja.

- Za ove ljude mi nije ni potrebno više od dva grama mozga, a Maja ne može da mi kaže da li se ja mešam u neke teme kada se ona meša u svaku temu - rekla je Anita.

- Da li je problem Asmin? - upitao je Milan.

- Vrlo moguće, mislim da su obe slabe na njega - rekla je Anita.

- Nemaju oni ništa, što bi zbog njega bile? - upitala je Aneli.

- Ja sam skontala već više puta da ona dođe i mene provocira - rekla je Maja.

- Ja jesam primetila da kad kažem da je Maja najbolja da mnogo njih prevrću očima - rekao je Alibaba.

- Ja osetim da me one ne vole, one nemaju kapacitet da se sa mnom verbalno raspravljaju i zato se ne raspravljam s njima van crnog stola. Ja žrtve više ne pravim - rekla je Maja.

- Maja je mnogo zlobna i iskompleksirana osoba, ona se meša u svaki odnos dok ne ponizi druge devojke - rekla je Anita.

- Meni nije pojmljivo i bolesno mi je da dve žene koje su na sudu provode vreme, ćaskaju i tako ostalo - rekla je Miljana.

- Ja sam tebe tužila više puta, a prošle nedelje sam ti dala haljinu za žurku - rekla je Aneli.

- Znaš i sam šta je Grofica objavila na storiju za Maju, svi su plakali i njoj uopšte nije bilo prijatno, a ona sad priča s njom. Ja s Majom više nikad neću imati komunikaciju zato što kada me sinoć Filip poljubi, ona se kao zgadila. Kada sam je to pitala pre mesec dana, ona mi se klela u Takija da to nije radila i nije se klela Filipu. Što se tiče Anite naravno da postoji viši cilj i to je Filip, a ljubomorne su na nju jer je pobednica - rekla je Miljana.

Autor: N.Panić