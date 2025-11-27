AKTUELNO

Traži od mene da mi bude na prvom mestu, a onda me vređa: Aneli rešila da više ne ćuti Alibabi, pa žestoko opljuvala Staniju! (VIDEO)

Ne može da ćuti!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Asmina Durdžića.

- Da li je Stanija zaslužila da je Aneli naziva k*rvetinom? - glasilo je pitanje.

- Nije i zato mi se nije svidelo što je Aneli nazvala, zato sam reagovao. Neću dozvoliti nikada da pljuje Staniju - rekao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

- On je meni rekao da sam ja k*rvetina, tako da je pokazao da mu ja nisam na prvom mestu već Stanija dok traži od mene da on meni bude na prvom mestu. Ona za mene jeste k*rvetina i uvek ću tako reći - rekla je Aneli.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

