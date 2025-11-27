TRESU SE ZIDOVI BELE KUĆE! Nerio i Hana spremni da tek progovore o Ahmićima, Kačavenda obrisala patos s Aneli (VIDEO)

Pljušte prozivke na sve strane!

Voditelj Milan Milošević sledeće pitanje pročitao je Hani Duvnjak i Neriju Ružanjiju.

- Ne ćutite kada se lujka meša i priča vama, ustanite, pogazite je dokazima. Rekla je da ne zna ništa, a kada ste počeli o Siti i tetkama, onda je ustala i zna sve - glasilo je pitanje.

- Ja sam primetio da ona kaže da ne zna, a onda ustane i sve zna. Ona ustvari zna ono što joj odgovara - rekao je Nerio.

- Smeta mi što ne skače više i ne priča neke druge stvari, dok ja nisam bila tu manje se ustajao i govorio. Od Aneli ne možeš da dođeš do reči, ali dok i mi skontamo, biće sve drugačije i bolje - rekla je Hana.

- Nije da ja ćutim, ja sam samo hteo da pustim nju da ispriča njenu priču, ali Aneli nije joj dala do reči - rekao je Nerio.

- Ja nisam navikla da se s nekim nadglašavam pred kamerama i pred 50 ljudi, ali mislim da dovoljno mi kada kažemo, dokazi se izbacuju. Mi ne pričamo ništa u prazno, kao dotična - rekla je Hana.

- Je l' sam ja lujka?! Nisu me nešto previše uvredili, tepaju mi. Ja više njih ne komentarišem uopšte, ja ništa nisam iznosila o njima, samo sam rekla o njenoj porodici neke stvari. Ova priča me ne zanima više, ja protiv njihove ljubavi ništa nemam, ja sam samo rekla ono što ja znam - rekla je Aneli.

- Ćute, ćute, ali verujem da će biti dana kada će pričati. Hana je, naravno, nesnađena, ova joj ne dozvoljava da priča ono veče. Kada je ona ustala da priča, ona je odande verglala, nije stala, možda devojka ne zna da njišti. Kaže da ih nije komentarisala?! Koga ti zaj*bavaš?! Govorilo se u sedmici kako je Sita divna majka, kako je divna baka, na kraju krajeva, ona ih je uvukla sve. Ova devojka jeste bila u pravu kada je rekla: "Ja sam ovde zbog tebe", koga intresuje ono što je izneto o njenoj porodici?! Poenta je odnos Nerija, Site i svoje tetke. Ona ima selektivno pamćenje, kada odgovara pamti, kada ne, onda ne pamti. Iznosila je o njenoj porodici, znala je bolje situaciju u njenoj kući, nego u sopstvenoj - rekla je Kačavenda.

- Ova žena je najomraženija - rekla je Aneli.

- Ja jedem s mojim viljuškama, tebi šalju u Narod pita viljuške od 20 evra...Maja se žalila da joj nešto smrdi kod kreveta, onda smo našli šta smrdi i Asmin je to čistio. Ova uleće sa sve onom kosom, kao Nikola Simić u "Tesnoj koži" i govori: "Idi ribaj izolaciju, a ne iza tuđih kreveta", a onda ja dobacujem u prolazu: "E, to je iskrena reakcija koju ona nema na Luku". Glupanderka ti je mama i sestra, duvaj ku*ac. Možeš kod tate slobodno - rekla je Kačavenda.

- Dr*ljo nedoj*bana - rekla je Aneli.

- Ono što je bitno, jesu porodični odnosi. Njena familija nam je je*ala mamu, evo izvolite, imate Nerija. Ko će da komentariše?! Mi?! Reci sestri da ti ne seče kola u delove ku*avo - rekla je Milena.

- Kad ćeš kod mame ku*vo?! - rekla je Aneli.

- Što si molila Asmina da ti nađe kola?! Za Luku te boli ku*ac, a Asmin te boli - rekla je Kačavenda.

Autor: Nikola Žugić