Kakav šok preokret: Aneli priznala Alibabi da joj osećanja prema njemu nikad nisu prestala, on rešio da ispadne fer i prekine svaki kontakt! (VIDEO)

Ovo niko nije očekivao!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Luku Vujovića.

- Da li je kod dotične zlatna p*čka, pa se vraćaš posle svega što je izgovorila za tebe i tvoju porodicu? - glasilo je pitanje.

- Sramota da to uopšte komentarišemo, mislim da gledaoci ne trebaju to da rade - rekao je Luka.

- Pomiriš se s Lukom jer se bojiš Asminove blizine, a po ponašanju vidi se kako trčkaraš svaki čas u izolaciji i dozvoljavaš mu da te grli. Da li to ide ka pomirenju? - glasilo je pitanje.

- Nećemo se nas dvoje nikad pomiriti. Ja njemu nisam broj jedan, niti on meni može biti. On mene navlači, znam dobro šta on radi, ali porazgovaraću s njim ujutru - rekla je Aneli.

- Ona bi meni bila broj jedan u smislu ako imam devojku, imala bi život kao i moja devojka. Isto tako mora ona mene da poštuje i da joj budem broj jedan. Moj otac voli da se šali i on podržava sad naš odnos zbog Nore, ali moj tata zna da se ja nikad neću vratiti bivšoj devojki i ona mene ne zanima u ljubavnom smislu samo me zanima da budemo prijatelji - rekao je Alibaba.

- Do skoro se kačila neka druga snajka - rekao je Mića.

- Ne znam šta radi, ali ću mu ugasiti profile. Ukoliko Aneli bude normalna onda ću biti prema njoj najbolji, ali ukoliko bude loša onda će biti najgore. Ona se i s Janjušem rvala, pa se na kraju poljubio - našalio se Alibaba.

- Moguće je da mi se vrate osećanja prema tebi, hoćeš se odvojiti od mene? - upitala je Aneli.

- Hoću, ne želim da ti dajem lažnu nadu - rekao je Alibaba.

- Dobila sam emocije i nisu nikada prestale, ispoštuj me da se skloniš od mene - rekla je Aneli.

- Skloniću se onda jer nisi zaslužila da se igram s tobom - rekla je Miljana.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić