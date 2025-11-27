Ovo je njihov kraj! Bebica i Teodora na stubu srama, Dača ih raskrinkao kao nikada (VIDEO)

Ne štedi reči!

Voditelj Milan Milošević dao je reč Dači Virijeviću, kako bi prokomentarisao odnos Nenada Macanovića Bebice i Teodore Delić.

- Bebica je rekao u Odabranima i ona je to čula, da kao šta god se bude desilo između nje i Filipa, on garantuje da će se pomiriti sa njom. Ona ima to u glavi, pristaje na to sve. Pitala je Sofiju da rade zadatak, da ustane Sofija i da kaže da joj se sviđa Bebica, da bi umanjila svoje greške. Rekla mu je danas: "Videću šta ćeš da uradiš sa ljudima koji su nam dolazili na veridbu, a nisu nam prijatelji", ona mu daje priliku da se odvoji od svih, pa će se možda kao pomiriti. Oni su se u prošloj sezoni ovako mirili, njihovo pomirenje kreće od: "Da li si gladna?", ona kaže: "Jesam gladna, ali neću se miriti", uglavnom se mire nedeljom. Sada sam pokazao koliki je Bebica lažov. Da kažemo da porodica Macanović ne laže, znači Teodora ti si prostitutka...Kada smo došli kod njih kući, Bebičina majka nije bila neprijatna, ali nije je htela kući - rekao je Dača.

- Ne, rekla je: "Ja ne znam šta ćeš ti ovde" - rekla je Teodora.

- Teodora je počela da plače, meni je bilo neprijatno. Ovaj bolesnik tamo ne može da glumi sve ovo. Ali, zašto menja situacija sve ovo. Teodora je znala za zadatak koji mi radimo, tvrdim. Zato je on pravio krugove, on je imao u glavi: "Znala je za veridbe, zašto je ovo uradila", dva dana od veridbe za koju je znala da će reći "da"...Ona je znala da će da se veri, pristala je na to, a sviđao joj se drugi dečko - rekao je Dača.

- Ovde ispada da je Teodora veća psihopata od Bebice - ubacila se Jakšićka.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić