PREPIRKAMA NEMA KRAJA! Aneli pokušala da uveri Asmina da ne oseća ništa prema njemu, on je matirao: Bolje da ne pričam! (VIDEO)

Šok!

Asmin Durdžić prišao je Aneli Ahmić koja je sedela za stolom i jela, te su tako obavili razgovor.

- Ja ne želim s tobom da razgovaram zato što me ponižavaš, s tobom samo korektno - rekla je Aneli.

- Gde sam te ponizio, hajde reci. Ja sam rekao da ne osećam sa tvoje strane emotivno ništa - rekao je Asmin.

- Rekao si da sam luda za tobom - rekla je Aneli.

- Ja tebe volim kao ženu, kao osobu...Šta ćemo ako sam ja lud za tobom - rekao je Asmin.

- Šta ćeš me ispitivati ako ti misliš?! Ti mene najbolje poznaješ ovde - rekla je Aneli.

- Bolje da onda ne pričam. Ne želim da te povredim, želim da budeš srećna - rekao je Asmin.

- E, hajde pali - rekla je Aneli.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić