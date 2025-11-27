PREPIRKAMA NEMA KRAJA! Aneli pokušala da uveri Asmina da ne oseća ništa prema njemu, on je matirao: Bolje da ne pričam! (VIDEO)

Šok!
Asmin Durdžić prišao je Aneli Ahmić koja je sedela za stolom i jela, te su tako obavili razgovor.
- Ja ne želim s tobom da razgovaram zato što me ponižavaš, s tobom samo korektno - rekla je Aneli.
- Gde sam te ponizio, hajde reci. Ja sam rekao da ne osećam sa tvoje strane emotivno ništa - rekao je Asmin.
- Rekao si da sam luda za tobom - rekla je Aneli.
- Ja tebe volim kao ženu, kao osobu...Šta ćemo ako sam ja lud za tobom - rekao je Asmin.
- Šta ćeš me ispitivati ako ti misliš?! Ti mene najbolje poznaješ ovde - rekla je Aneli.
- Bolje da onda ne pričam. Ne želim da te povredim, želim da budeš srećna - rekao je Asmin.
- E, hajde pali - rekla je Aneli.
U video-prilogu pogledajte detaljnije.
Autor: Nikola Žugić