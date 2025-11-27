E sad neću: Alibaba se poigrao s Aneli i pokušao da joj uleti u krevet, ona donela odluku da preseče svaki kontakt! (VIDEO)

Kao mala deca!

Asmin Durdžić došao je u izolaciju u kojoj je Aneli Ahmić već uveliko spavala i on je odmah krenuo da je zagrli, ali je ubrzo potom i odustao od te ideje.

- Je l' si zaspala? Aj skloni se da legnem - upitao je Alibaba.

- Makni se od mene - rekla je Aneli.

- Pomakni se - rekao je Alibaba.

- Šta hoćeš od mene? - upitala je Aneli.

- Pomakni se - rekao je Alibaba.

- Ajde lezi - rekla je Aneli.

- E sad neću - rekao je Alibaba.

- E, pa znam šta radiš. Gde su ti prsti krenuli?

- Pričaj mi nešto o sebi - rekao je Alibaba.

- Ne želim više ništa pričati s tobom - rekla je Aneli.

- Okej, nemoj mi te fore. Misliš da ne znam šta radiš? - upitao je Alibaba.

- Znam ja šta ti radiš - rekla je Aneli.

- Šta? Ma neću da pričam - rekao je Alibaba.

- Samo ćuti, ova dva dana da ćutimo i nek nas vrate tamo, pa da mi se goniš s očiju - rekla je Aneli.

- Važi - rekao je Alibaba i otišao da spava.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić