E sad neću: Alibaba se poigrao s Aneli i pokušao da joj uleti u krevet, ona donela odluku da preseče svaki kontakt! (VIDEO)

Kao mala deca!
Asmin Durdžić došao je u izolaciju u kojoj je Aneli Ahmić već uveliko spavala i on je odmah krenuo da je zagrli, ali je ubrzo potom i odustao od te ideje.
- Je l' si zaspala? Aj skloni se da legnem - upitao je Alibaba.
- Makni se od mene - rekla je Aneli.
- Pomakni se - rekao je Alibaba.
- Šta hoćeš od mene? - upitala je Aneli.
- Pomakni se - rekao je Alibaba.
- Ajde lezi - rekla je Aneli.
- E sad neću - rekao je Alibaba.
- E, pa znam šta radiš. Gde su ti prsti krenuli?
- Pričaj mi nešto o sebi - rekao je Alibaba.
- Ne želim više ništa pričati s tobom - rekla je Aneli.
- Okej, nemoj mi te fore. Misliš da ne znam šta radiš? - upitao je Alibaba.
- Znam ja šta ti radiš - rekla je Aneli.
- Šta? Ma neću da pričam - rekao je Alibaba.
- Samo ćuti, ova dva dana da ćutimo i nek nas vrate tamo, pa da mi se goniš s očiju - rekla je Aneli.
- Važi - rekao je Alibaba i otišao da spava.
Detaljnije pogledajte u nastavku.
Autor: N.Panić