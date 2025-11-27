BURNA NOĆ U ELITI: Luka saznao šta Aneli i Asmin rade u izolaciji, gledaoci pitanjima napravili kolaps u Beloj kući!

Ovo niste smeli da propustite!

Sinoć je u "Eliti" održana još jedna emisija "Pitanja gledalaca", kao i svake srede, sa voditeljem Milanom Miloševićem.

Prvo pitanje bilo je za Asmina Durdžića.

- Ako želiš Aneli dobro, kako kažeš, zašto je guraš u odnos sa Lukom koji je, kako si rekao, uništio - glasilo je pitanje.

- Ne guram je, ja nisam pričao da je on nju uništio, oni su sebe međusobno uništili, ali sada ne mogu da pričam na tu temu iz meni ličnih razloga - rekao je Asmin.

Naredno pitanje bilo je za Luku Vujovića.

- Zašto konstantno tražiš pomirenje s Aneli kada čujemo šta pričaš o njoj Mini i Popu. Ti nju mrziš i ona se tebi gadi, pa kako je to ljubav? - glasilo je pitanje.

- Ja nisam pričao negativno o Aneli, a i nisam pričao sam sa Minom o Aneli. Ukoliko se po tome zaključuje da ja nju mrzim, onda dobro - rekao je Luka.

- Mrze me sva trojica, sad ću ja da kažem. Mrzi me Asmin koji zna da me Luka mrzi i hoće da me pomiri s njim zarad višeg cilja, a mrzi me i Luka koji laže da me voli - rekla je Aneli.

Maja Marinković i Aneli Ahmić udruženim snagama oplele su po Aniti Stanojlović.

- Nemam apsolutno ništa, komentarišem sve učesnike realno. Ja s rezervom uzimam odnose s devojkama u Beloj kući jer osetim kako me ko gleda. Moje svađe imaju težine, a da mi svađa ima dva dinara to mi ne pada na pamet - rekla je Maja.

- Slažem se s Majom, a ja sam sad to prevazišla i boli me uvo da li će oni nešto raditi - rekla je Aneli.

- Ja osetim da me one ne vole, one nemaju kapacitet da se sa mnom verbalno raspravljaju i zato se ne raspravljam s njima van crnog stola. Ja žrtve više ne pravim - rekla je Maja.

Luka je u nastavku noći kroz pitanja saznao šta Aneli i Asmin rade u izolaciji

- Asmin me je pitao da li sam se pomirila sa Lukom, s osmehom, rekla sam da nisam i da dođe da legne. Legao je, ja sam ga isterala. Radi on meni i gore stvari, a ja sve što radim, radim transparentno. Meni je gore ovo što on radi na kvarno i ispod kape očima - rekla je Aneli.

- Ja ne bih to nikada uradio. Posle žurke?! Nakon ljubljenja od 20 minuta kod bazena?! - rekao je Luka.

- Šta njega treba da zanima da li sam se ja ljubila ili ne - rekla je Aneli.

Luka Vujović i Aneli Ahmić nastavili su sukob za vreme reklama, te su tako pljuštale uvrede na sve strane.

Voditelj Milan Milošević dao je reč Marku Janjuševiću Janjušu, kako bi prokomentarisao odnos Luke Vujovića i Aneli Ahmić.

- Njega će početi ljudi, gde ne mislim da zaslužuje da ga mrze, on je sebe doveo do toga da se svi sprdaju sa njim u kući. Za mene je Bebica jasniji od njega puta sto. Čovek se ponižava ovde, bivša partnerka te ponižava kao niko nikoga do sada u rijalitiju. Tvoji postupci ne vrede ni ku*cu nijednom pravom muškarcu - rekao je Janjuš.

Voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Draganu Stojančević.

- Logično je devojko koja si se odrekla rođene porodice zarad koristi od Matore da pljuješ Nerija kog je porodica ostavila jer si ti poremećena devojko? - glasilo je pitanje.

- Ja sam s porodicom u odličnim odnosima, nikad ih se nisam odrekla javno, a ni oni mene. Oni su protiv te veze, ali ja sam i dan danas s Matorom. Ne osporavam to da je Sita loša majka i da je monstruozno što je uradila, ali ne podržavam da je se sin odrekne - rekla je Dragana.

Voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Borislava Terzića Terzu.

- Što to sebe zavaravaš Terza kada ti je srce ostalo kod Sofije? Ne laži više jer ti nisi lažov, vidimo mi sve? - glasilo je pitanje.

- U ovom prostoru kad imaš novu devojku i uđe ti bivša s kojom imaš ozbiljnu težinu, onda ti dodatno ta situacija daje celu težinu tom odnosu. Ja moram da kažem da mi je neprijatno kad je ovde vidim i nije to neki osećaj ljubavi, ali neprijatno je što sam uradio toliko veliku stvar s njom. Ne vidim da misli nešto loše o meni, ali jednostavno kad je vidim onda se uvek nasmeje - rekao je Terza.

- Nije bitno da li je s Minom ili bilo kojom devojkom, jednostavno postoji nešto u njemu da me zaista pogleda na neki način kao da želi da mi kaže nešto, a ne može jer ima kočnicu. Nas dvoje nije moglo ništa da poremeti, mi smo sve rešavali u hodu, a čim može dvoje ljudi da poremeti bilo šta onda to nije dovoljno jako - rekla je Sofija.

Voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Ivana Marinkovića.

- Kažeš: ''Komentarišemo ono što ovde čujemo'', pa kako onda Nerio da bude zahvalan Siti na bilo čemu? Sramite se i ti i ova spodoba Jakšićka - glasilo je pitanje.

- I kada sam izgovorio to, bio sam svestan da će biti na taj način okarakterisano, ali meni je majka majka. Mislim iz svoje perspektive da nikada ne bih mogao tako nešto da izgovorim, nezahvalnost mi je samo jer je u pitanju majka. On ima razlog da bude zahvalan mami na prelepom detinjstvu, koje je on istakao da je imao. Većina ljudi za Neria kažu da je divan i plemenit dečko, što je istina, ali ko ga je onda tako vaspitao? Sam nije sigurno, znam da je živeo majki i ako na nečemu treba da bude zahvalan majci onda je to u pitanju - rekao je Ivan.

U nastavku noći došlo je do žestokog sukoba između Milene Kačavenda i Zorice Marković.

Voditelj Milan Milošević naredno pitanje pročitao je Bori Santani.

- Za slavu ti niko iz porodice ti nije poslao čestitku, znači li to da su na Miličinoj strani - glasilo je pitanje.

- Na oca se ne ljutim, on je preko, on ne zna kako se to radi. Burazeri ne znam zašto nisu poslali, ja sam očekivao da mi pošalju najbliži moji. Meni je samo da će da se reši to oko placa koji mi je otela, koji sam ja platio. Da ti odmah kažem, mene to zanima jer je to moje, to je pored. Ako su oni otišli zajedno, uzeli su jedno kuče, uzeli drugo i sada da mi otmu i to?! To je sve moja sposobnost, a najviše je stavljeno na njeno ime zbog kuće. Hteo sam da mi se jave, da mi daju vetar u leđa i treba da živim ovde još sedam i po meseci, a ne da budem potunjen i da ne mogu da spavam do devet ujutru - rekao je Bora.

Voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Aneli Ahmić.

- Koliko si sigurna da je Luka izvadio Noru iz auta ispred Pinka? - glasilo je pitanje.

- Ne mogu sto posto da tvrdim, ali koliko se sećam on je izvadio - rekla je Aneli.

- Sigurno nisam ja izvadio Noru, već ona - rekao je Luka.

- Ne nije Aneli, nego si ti - rekao je Alibaba.

Naredno pitanje bilo je za Minu Vrbaški.

- Rekla si Asminu da je karma to što je Maja pala, plašiš li se ti svoje karme - glasilo je pitanje.

- To sam rekla i Maji i Asminu i Dači. Moja karma je mene odavno stigla, nit sam ja nekome nešto nažao uradila. Karma mene ove godine može da zaobiđe. Ja nikada nisam moralisala ovde, a ona morališe, naravno, pa šta je ovo bilo?! Za neke stvari mislim da Maja nema kredibilitet da govori, kao što nemam ni ja, zato i ćutim. Ja sam Maji rekla da nemam loše mišljenje o njoj, nego neke situacije koje radi mislim da nema pravo da komentariše ili da umanji mene ili neku drugu devojku za neke stvari - rekla je Mina.

- Kada sam juče pala, ubila sam se, Mina jeste meni prva prišla i pomogla mi je, ali vratiću se na prošli utorak kada sam se posvađala sa Terzom, ona je dolila ulje na vatru, nije bila dobra namera. Što se karme tiče, nas dve ne možemo nikada da budemo iste, ja je nikada nisam ponizila i uvredila. Da, mislim da spletkari po rijalitiju, zna čak i da bude jako zla u određenim situacijama. Mislim da me ne gotivi i cela ta ekipa koja se druži sa Asminom ne može očima da me gleda, da se ne lažemo. Kada sam se probudila, ja sam je odmah pozvala da razgovaramo - rekla je Maja.

Voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Borislava Terzića Terzu.

- Da li je moguće da si izjavio: ''Ja kad bih imao dete'', pa imaš ga druže? - glasilo je pitanje.

- Mislio sam da imam dete da se dr*gira, kako su ovo izvukli iz konteksta. Bolje da mi dovede dete da vidim nego da pametuje. Digla se frka oko Nore, a malo se priča o tome što ja ne smem svoje dete da vidim - rekao je Terza.

Naredno pitanje bilo je za Aneli.

- Pomiriš se s Lukom jer se bojiš Asminove blizine, a po ponašanju vidi se kako trčkaraš svaki čas u izolaciji i dozvoljavaš mu da te grli. Da li to ide ka pomirenju? - glasilo je pitanje.

- Nećemo se nas dvoje nikad pomiriti. Ja njemu nisam broj jedan, niti on meni može biti. On mene navlači, znam dobro šta on radi, ali porazgovaraću s njim ujutru - rekla je Aneli.

- Ona bi meni bila broj jedan u smislu ako imam devojku, imala bi život kao i moja devojka. Isto tako mora ona mene da poštuje i da joj budem broj jedan. Moj otac voli da se šali i on podržava sad naš odnos zbog Nore, ali moj tata zna da se ja nikad neću vratiti bivšoj devojki i ona mene ne zanima u ljubavnom smislu samo me zanima da budemo prijatelji - rekao je Alibaba.

Voditelj Milan Milošević sledeće pitanje pročitao je Aniti Stanojlović.

- Hoćeš li vratiti Luku na pravi put, uzdamo se u tebe i mi i Baja i Bilja - glasilo je pitanje.

- Neću da ga vraćam na pravi put, sam se iskrivio, sam nek se ispravi...Moje dete više neće upoznavati moje momke, osim onog za kog ću se udati - rekla je Anita.

- Sandra mi se svidela, crnopute devojke sa crnom kosom, uvek mi se svide. Anita jeste lepa devojka, među najlepšim devojkama je u kući - rekao je Vujović.

Voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Teodoru Delić.

- Zašto komuniciraš sa Bebicom, daješ mu lažnu nadu, provociraš ga? - glasilo je pitanje.

- Nije istina da mu dajem lažnu nadu, već sam sve rekla. Komuniciramo i komuniciraćemo, šta je problem? - upitala je Teodora.

- Ona sve radi namerno, daje mu lažnu nadu i provocira ga. Baš sam se pre neki dan pitala što sad ne beži od psihopate? Ja sam rekla da je sve igra i da je Filip navučen ukoliko je već dogovor bio za veridbu. Meni Bebica nikad nije rekao da će ovde biti veridba, a Dača mi se zakleo. Bebica je znao za Filipa i očigledno su ukućani delimično bili u pravu da je išao da pravi priču kod Drveta. Onda smo mi svi majmuni, onda je Filip žrtva i dogovor da se sve ovo napravi i ovo se otelo kontroli. Govorila je da je Bebica psihopata, a sad kaže: ''Malo me uhodio''. Mene je slagao da je pobegao, a to sam odmah znala. Da li je Đukić žrtva dogovora spolja ili je nešto drugo u pitanju, ne znam - rekla je Kačavenda.

- Na ove gluposti Dača i Kačavenda, da demantujem, to me ne intresuje. Ja ništa nisam slagao, tako da vrlo dobro znam šta sam rekao. S tobom od danas nema komunikacije, odlično znam šta radim - rekao je Bebica.

Voditelj Milan Milošević sledeće pitanje pročitao je Anastasiji Brčić.

- Šta se foliraš tu i ponižavaš Boru, budi srećna što se primio na tebe - glasilo je pitanje.

- Ne znam kada ja njega ponižavam, to je naš način zezancije, ali da želim da ga ponizim, ne - rekla je Anastasija.

- Ja sam to sinoć rešio definitivno, neću s njom da imam nikakav odnos što se ljubavnih stvari tiče. Niti joj se dopadam, niti ona želi...Došle su one iz pi*kovca ovde da mi se mangupiraju, došle ovde da spavaju, ne znaju kosu da operu, ma daj bre molim te. Jesu prljavuše, jesu kur*etine, jedva čekaju da ih neko ka*a ovde, prljavuše sa gljivicama na petama, žiletom možeš kačkavalj s nogu da im skineš - rekao je Bora.

Naredno pitanje bilo je za Boginju.

- Vidimo danima da se smešiš na Anđela i čak ga poneki put i poljubiš. Budi iskrena, da li ti se dopada - glasilo je pitanje.

- Nisam ljubomorisala na Sofiju, nego ga peckam. Ništa neće biti između nas, mi smo samo prijatelji i to je to. Svaki dan pomalo rešavamo - rekla je Boginja.

- Ja sam i njoj rekao da se ponaša kao da ima 15 godina, ne dopada mi se da kada mi se dešavaju stvari, ti pričaš na Igri istine neke druge stvari - rekao je Anđelo.

Naredno pitanje bilo je za Saru Stojanović.

- Saro, šta ćeš uraditi sa Luksom kada ti majka zapomaže svaki dan? - glasilo je pitanje.

- Ne znam zašto bi zapomagala, kao da ne vidi kakav je Luks prema meni. Ljudi se menjaju i on se promenio, bavio se čime se bavio i sad se promenio. Meni je s njim prelepo, ne znam šta je to toliko vau - rekla je Sara.

Asmin Durdžić prišao je Aneli Ahmić koja je sedela za stolom i jela, te su tako obavili razgovor.

