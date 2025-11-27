AKTUELNO

Zadruga

Zgadila bih se, napolju bih sad odmah otišao kod nje: Luka ocrnio Aneli za sve pare, pa otkrio da blati zbog boljeg plasmana! (VIDEO)

Žestoka pljuvačina!

Luka Vujović žestoko je opleo po Aneli Ahmić i otkrio da mu se ona zgadila, zbog čega više nikad ne bi bio sa njom.

Haos u najavi: Boginja sa Sarom oplela po Bori Santani, otkrila šta je od Anđela saznala o njemu! (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

- Ti lažeš da si se ohladio - rekla je Teodora.

- Imam emocije, ali ne mogu. Ja da sam napolju odmah bih sad otišao od nje. Ona je lagala da sam je ja tukao i snimao. Ona bi to slikala da je bilo, znamo kakva je Aneli. Niste bi bili u pabu, ona mi je prilazila u pabu, lomila sve, bacala - govorio je Luka.

NEMA DALJE: Teodora tražila od Bebice da uradi jednu stvar, on rešio da joj ispuni sve želje (VIDEO)

- To su ti odnosi, vi ćete opet da se pomirite - rekla je Teodra.

- Kunem se da mi se zgadila, ne mogu da verujem na šta je spremna kao čovek. Ona nije mogla da podnese što je bila peta, a sad ne može da podnese da ja budem bolji od nje pa tako prezentuje. Ona se uvek obraća napolju, ne ide sa strane da mi kaže da flertujem sa Anitom, da je ponižavam... To ima težinu - dodao je on.

Foto: TV Pink Printscreen

