Specijalno iznenađenje za Asmina i Aneli: Stigla torta sa Norinim slikama, ne mogu da sakriju oduševljenje! (VIDEO)

U Belu kuću stiglo je specijalno iznenađenje za Asmina Durdžića i Aneli Ahmić, koji su prvo pogledali njihovi cimeri jer njih dvoje nisu znali da su ovo dobili.
- Ista Asmin j*bote - rekao je Filip Đukić.
U jednom trenutku došli su i Aneli i Asmin, koji nisu mogli da sakriju oduševljenje kad su ugledali znak pažnje od podrške.
- Asmine, ona je ista ti - rekla je Matora.
- Stavi slike u izolaciju - dodao je Asmin.
- Asmine, pa nećemo da živimo tamo - smejala se Aneli.
- Ako ostanete tamo dajem vam velike budžete, zaslužili ste - rekla je Matora.
Autor: A. Nikolić