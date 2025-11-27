TAKO SE BRANI MAJKA SVOG DETETA: Pink.rs u posedu čestitke za Aneli i Asmina, zajednička podrška oduševljenja Durdžićevim ponašanjem, pa mu dali savet (FOTO)

Ostavili ih bez teksta!

U Belu kuću je danas stiglo specijalno iznenađenje za Aneli Ahmić i Asmina Durdžića. Naime, nakon što su njih dvoje supustili loptu i ponovo se zbližili, fanovi su rešili da ih obraduju specijalin izneađenjen,.

Pink.rs je došao u posed čestittke koju su Aneli i Luka dobili:

- Pozdrav Aneli i Asmine. Ovo je mali znak pažnje da zunate da vas obožavamo gledati i da sa nestrpljenjem očekujemo susret ćerke i oca. Ne dozvolite nikome, ali baš nikome da se meša u bilo šta vezano za dete. Asmine imaš ponašanje pravog muškarca koji brani majku svog deteta, i nastavi tako, čuvaj je i bori se - pisalao je u pismu a u nastavku su poručili Aneli da se koni Luke nazvašvi ga glumcem.

Pored toga njima je stigla torta na kojoj se nalazila njihova slika sa Norom, i Norina slika sa psom kojeg joj je Aneli kupila.

Autor: N.B.