Podržava ih zbog jedne stvari: Mustafa otkrio zbog čega mu je drago zbog zbližavanja Aneli i Asmina

Odnos Aneli Ahmić i Asmina Durdžića iz dana u dan je sve prisniji, a pojedine fan stranice bivših partnera smatraju da će se njih dvoje pomiriti.

U jednom momentu Asminov otac je otkrio da mu je drago zbog zbližavanja Aneli i Asmina te je sada na svom Instagramu objasnio na koji način ih podržava:

- Kao što sam rekao u emisiji, pitam za druga – podržavam pomirenje Asmina i Aneli, ali isključivo u okviru njihove ćerke Nore. Sve drugo nema moju podršku i ne može je imati.Ne mrzim nikoga – ni Aneli, ni njenu porodicu, niti bilo koga drugog. - napisao je Mustafa.

