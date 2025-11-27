AKTUELNO

Ona može nevino lice da pošalje u zatvor očas posla: Luki pala roletna i brutalnu istinu sasuo Aneli u lice, ona ga precrtala za sva vremena! (VIDEO)

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditeljka Maša Mihailović pročitala je naredno pitanje za Aneli Ahmić.

- Luka za stolom, a najviše pred Anitom priča kako si ti njega uhodila. Da te pitamo onda kako on to nije hteo da odvoji stvari, želeo je da ga grliš i ljubiš, čak je pričao o budućnosti? - glasilo je pitanje.

- Vidimo da je torta koja nam je stigla napravila veliku pametnju, pa je on odmah zvao Anitu. Ja nakon što je rekao da sam uhoda mu nikad više ne bih prišla u životu, od mene neće nikakvu reakciju dobiti i to je jedina istina - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Da, jeste uhoda koja me prati non stop kad raskinemo. Ne znam koja je poenta priče sa Anitom? Ovo za tortu sam saznao pre deset minuta, to nema veze s Anitom - rekao je Luka.

- Ja sam se ogradila i rekla da me on više ne zanima, mislim da imaju mnogo više problema koje su proživljavali u spoljnom svetu - rekla je Anita.

- Pala mi je roletna kada sam video da laže da sam nasilnik, ona može nevino lice da pošalje u zatvor očas posla - rekao je Luka.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

