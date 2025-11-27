SPOJILI SU SUPARNICE KOJE SU NA SUDU: Anitina drugarica za Pink.rs otkrila kako gleda na njen odnos sa Filipom i sukob sa Urošem, žestoko potkačila Maju i Aneli!

Anita Stanojlović i Filip Ðukić zbližili su se ponovo otkako je on stavio tačku na odnos sa Teodorom Delić. Mi smo stupili u kontakt sa njenom najboljom drugaricom Tamarom, kako bismo saznali kako ona gleda na njihovo pomirenje i da li podržava ovaj odnos.

- Trenutni odnos Anite i Filipa mi se dopada u meri u kojoj komuniciraju i razgovaraju. Ipak je on za nju osoba sa kojom je provela odredjeno vreme i to lepo vreme napolju, i prirodno je da prema njemu ima emociju bliskosti. Ono što mi se ne dopada jeste što pojedini učesnici neprestano prate svaki njen korak i jedva čekaju da je nazovu ‘utorak devojkom’. To jednostavno nije moguće, jer su Anita i Filip imali odnos koji je trajao od februara do jula, vidjali su se i trezni i pijani, i preko dana i uveče, izlazili zajedno dakle, to nikada nije bio odnos jedne večeri. Što se Filipa tiče, kao što sam ranije govorila, ja njega generalno gotivim drugačiji je, ima svoj specifičan karakter i energiju ali je veoma neozbiljan i nezreo. Zamerila sam mu neke stvari jer ih lično nisam očekivala, imajući u vidu da odlično poznajem prirodu njihovog odnosa spolja i kakav pristup sam mislila da će imati prema Aniti unutra kada udje. Drago mi je što je Anitina i Filipova ponovna komunikacija, spojila u druženje dve ljute suparnice koje su na sudu Aneli i Maju, i Anitinog bivšeg dečka Andjela, pa njih troje sada imaju zajedničku temu za razgovor da onako sočno opletu po njoj.

Pored toga Tamara je komentarisala i žestok sukob koji je Anita imala sa Urošem Stanićem, nakon kojeg su stavili tačku na prijateljstvo.

- Što se Uroša tiče, već sam dala jednu izjavu i nekoliko komentara, ali sam odlučila da ga više ne komentarišem u medijima. Sve što budem imala da mu kažem, reći ću mu lično kada ga budem došla u posetu Aniti za Novu godinu. Drago mi je što se on i Anita trenutno ne druže mislim da je to najbolje za oboje - poručila je Tamara za naš portal.

