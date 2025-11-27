AKTUELNO

Domaći

SPOJILI SU SUPARNICE KOJE SU NA SUDU: Anitina drugarica za Pink.rs otkrila kako gleda na njen odnos sa Filipom i sukob sa Urošem, žestoko potkačila Maju i Aneli!

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Tamara za Pink.rs bez dlake na jeziku!

Anita Stanojlović i Filip Ðukić zbližili su se ponovo otkako je on stavio tačku na odnos sa Teodorom Delić. Mi smo stupili u kontakt sa njenom najboljom drugaricom Tamarom, kako bismo saznali kako ona gleda na njihovo pomirenje i da li podržava ovaj odnos.

pročitajte još

Oglasila se Tamara! Zajednička prijateljica Anite i Uroša o krahu njihovog prijateljstva: Bilo je pitanje dana, evo šta se stvarno dešavalo napolju

Foto: Pink.rs

- Trenutni odnos Anite i Filipa mi se dopada u meri u kojoj komuniciraju i razgovaraju. Ipak je on za nju osoba sa kojom je provela odredjeno vreme i to lepo vreme napolju, i prirodno je da prema njemu ima emociju bliskosti. Ono što mi se ne dopada jeste što pojedini učesnici neprestano prate svaki njen korak i jedva čekaju da je nazovu ‘utorak devojkom’. To jednostavno nije moguće, jer su Anita i Filip imali odnos koji je trajao od februara do jula, vidjali su se i trezni i pijani, i preko dana i uveče, izlazili zajedno dakle, to nikada nije bio odnos jedne večeri. Što se Filipa tiče, kao što sam ranije govorila, ja njega generalno gotivim drugačiji je, ima svoj specifičan karakter i energiju ali je veoma neozbiljan i nezreo. Zamerila sam mu neke stvari jer ih lično nisam očekivala, imajući u vidu da odlično poznajem prirodu njihovog odnosa spolja i kakav pristup sam mislila da će imati prema Aniti unutra kada udje. Drago mi je što je Anitina i Filipova ponovna komunikacija, spojila u druženje dve ljute suparnice koje su na sudu Aneli i Maju, i Anitinog bivšeg dečka Andjela, pa njih troje sada imaju zajedničku temu za razgovor da onako sočno opletu po njoj.

pročitajte još

Pretrnuo od straha: Luka uplašen da ga Anita ne izigra u dogovoru s Đedovićem, počinje da gaji sve veće simpatije prema njoj! (VIDEO)

Pored toga Tamara je komentarisala i žestok sukob koji je Anita imala sa Urošem Stanićem, nakon kojeg su stavili tačku na prijateljstvo.

Foto: Pink.rs

- Što se Uroša tiče, već sam dala jednu izjavu i nekoliko komentara, ali sam odlučila da ga više ne komentarišem u medijima. Sve što budem imala da mu kažem, reći ću mu lično kada ga budem došla u posetu Aniti za Novu godinu. Drago mi je što se on i Anita trenutno ne druže mislim da je to najbolje za oboje - poručila je Tamara za naš portal.

Autor: N.Panić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Domaći

Pao mi je u očima, njegova izjava je monstruozna: Anitina najbolja drugarica urnisala Maju i Filipa, evo i kako gleda na njeno druženje sa Alibabom!

Domaći

ONA JE PRIJATNA PREMA NJEMU, ALI... Boginjina drugarica za Pink.rs otkrila kako gleda na njen odnos sa Filipom! Evo da li podržava njihovu potencijaln

Domaći

ON JE MOJE NAJVEĆE RAZOČARANJE: Anitina drugarica osula drvlje i kamenje po Filipu Đukiću, pa istakla da je bio INTIMAN sa Majom Marinković! (VIDEO)

Domaći

Imali su neki vid dogovora! Žana Omnia za Pink.rs otkrila da Matora i dalje gaji osećanja prema Aniti, pa najavila obračun sa Ivanom Marinkovićem na s

Domaći

Jako je iskompleksiran, ovo je maska: Anita žestoko udarila na Anđelovo druženje sa Filipom, otkrila kako joj je Đukić pomogao da preboli raskid! (VID

Domaći

DVA SU SVETA RAZLIČITA: Anja Todorović smatra da je odnos Anđele i Gastoza OSUĐEN NA PROPAST, otkrila da je njena drugarica bila intimna sa njim (VIDE