Da li će popularni rijaliti par uskoro stati na ludi kamen?!
Nakon što su kamere emisije ''Paparaco lov'' uhvatile popularni rijaliti par, Jovana Pejića Peja i Enu Čolić u jednom tržnom centru gde su posetili zlataru kako bi ona probala skupocen prsten pojavile su se spekulacije o skorašnjoj veridbi, ali i svadbi.
Kako bismo proverili da li su glasine istinite, kontaktirali smo Enu koja nam je otkrila najpre da se danima bori sa virusom koji ju je slomio, a onda je priznala i zbog čega ju je Peja odveo da proba prsten.
- Evo, i dalje sam bolesna, ležim i molim boga da prođe već jednom... - rekla je Ena na početku i dodala:
- Peja je samo hteo da proverimo veličinu prstena, i to je sve za sada - poručila je Čolićeva za Pink.rs i otkrila da li se nada skorijoj veridbi, potom i svadbi, ali i kako na sve to gleda njen sin Matija.
- Ne ispitujem ga... Možda je samo hteo da zna na vreme da bi tad kad planira bilo iznenađenje. Ja ne razmišljam ni o čemu… Matija je rođen lagan - bila je jasna Ena.
Podsetimo, Ena i Peja započeli su svoju ljubavnu romansu tokom učešća u rijalitiju Elita 8, a njihova veza nailazila je na brojne predrasude, ali i prepreke. Iako su u više navrata raskidali i mirili se, a sa najpoznatijeg imanja u regionu izašli rastavljeni, ipak su odoleli svim preprekama i ubrzo nakon završetka rijalitija obnovili svoju ljubav, koja i danas cveta.
Autor: M.K.