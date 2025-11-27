AKTUELNO

Domaći

Nakon što su Ena i Peja uhvaćeni kako biraju verenički prsten, Čolićeva se oglasila za Pink.rs: Ovo je istina o potencijalnoj SVADBI, par ima velike planove

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com ||

Da li će popularni rijaliti par uskoro stati na ludi kamen?!

Nakon što su kamere emisije ''Paparaco lov'' uhvatile popularni rijaliti par, Jovana Pejića Peja i Enu Čolić u jednom tržnom centru gde su posetili zlataru kako bi ona probala skupocen prsten pojavile su se spekulacije o skorašnjoj veridbi, ali i svadbi.

Kako bismo proverili da li su glasine istinite, kontaktirali smo Enu koja nam je otkrila najpre da se danima bori sa virusom koji ju je slomio, a onda je priznala i zbog čega ju je Peja odveo da proba prsten.

Foto: TV Pink Printscreen

- Evo, i dalje sam bolesna, ležim i molim boga da prođe već jednom... - rekla je Ena na početku i dodala:

- Peja je samo hteo da proverimo veličinu prstena, i to je sve za sada - poručila je Čolićeva za Pink.rs i otkrila da li se nada skorijoj veridbi, potom i svadbi, ali i kako na sve to gleda njen sin Matija.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ne ispitujem ga... Možda je samo hteo da zna na vreme da bi tad kad planira bilo iznenađenje. Ja ne razmišljam ni o čemu… Matija je rođen lagan - bila je jasna Ena.

pročitajte još

PEJA REŠIO DA VERI ENU?! Par uhvaćen u zlatari, merkali skupocen prsten, Čolićeva oduševljena, a sa njima je i njen sin (PAPARACO)

Foto: Pink.rs/A. Nikolić

Podsetimo, Ena i Peja započeli su svoju ljubavnu romansu tokom učešća u rijalitiju Elita 8, a njihova veza nailazila je na brojne predrasude, ali i prepreke. Iako su u više navrata raskidali i mirili se, a sa najpoznatijeg imanja u regionu izašli rastavljeni, ipak su odoleli svim preprekama i ubrzo nakon završetka rijalitija obnovili svoju ljubav, koja i danas cveta.

Autor: M.K.

#ELITA

#Ena Čolić

#Jovan Pejić Peja

#Prsten

#Veridba

#svadba

POVEZANE VESTI

Domaći

KAJA SE POHVALILA ROMANTIČNIM POKLONOM! Pevačica pokazala šta joj je kupio budući muž, ne može da sakrije koliko je zaljubljena! (FOTO)

Domaći

PEJA REŠIO DA VERI ENU?! Par uhvaćen u zlatari, merkali skupocen prsten, Čolićeva oduševljena, a sa njima je i njen sin (PAPARACO)

Domaći

Do kraja života: Stanija se udaje za Alibabu, na ruci joj šljašti dijamantski prsten od 70.000 evra! (FOTO)

Domaći

ON ĆE ODVESTI TEU TAIROVIĆ DO OLTARA! Pevačicin otac je umetnik i doktor nauka: Ona je samo jednom govorila o njemu

Domaći

Ženi se vaterpolista! Srpski reprezentativac posle zlata u Parizu ima novi razlog za slavlje - postaje otac, a evo ko će biti kum!

Domaći

Ko je budući muž Kaje Ostojić? Pevačica danas staje na ludi kamen četvrti put, a on je zaljubljenik u muziku, evo koji instrument svira (FOTO)