Nakon što su Ena i Peja uhvaćeni kako biraju verenički prsten, Čolićeva se oglasila za Pink.rs: Ovo je istina o potencijalnoj SVADBI, par ima velike planove

Da li će popularni rijaliti par uskoro stati na ludi kamen?!

Nakon što su kamere emisije ''Paparaco lov'' uhvatile popularni rijaliti par, Jovana Pejića Peja i Enu Čolić u jednom tržnom centru gde su posetili zlataru kako bi ona probala skupocen prsten pojavile su se spekulacije o skorašnjoj veridbi, ali i svadbi.

Kako bismo proverili da li su glasine istinite, kontaktirali smo Enu koja nam je otkrila najpre da se danima bori sa virusom koji ju je slomio, a onda je priznala i zbog čega ju je Peja odveo da proba prsten.

- Evo, i dalje sam bolesna, ležim i molim boga da prođe već jednom... - rekla je Ena na početku i dodala:

- Peja je samo hteo da proverimo veličinu prstena, i to je sve za sada - poručila je Čolićeva za Pink.rs i otkrila da li se nada skorijoj veridbi, potom i svadbi, ali i kako na sve to gleda njen sin Matija.

- Ne ispitujem ga... Možda je samo hteo da zna na vreme da bi tad kad planira bilo iznenađenje. Ja ne razmišljam ni o čemu… Matija je rođen lagan - bila je jasna Ena.

Podsetimo, Ena i Peja započeli su svoju ljubavnu romansu tokom učešća u rijalitiju Elita 8, a njihova veza nailazila je na brojne predrasude, ali i prepreke. Iako su u više navrata raskidali i mirili se, a sa najpoznatijeg imanja u regionu izašli rastavljeni, ipak su odoleli svim preprekama i ubrzo nakon završetka rijalitija obnovili svoju ljubav, koja i danas cveta.

Autor: M.K.