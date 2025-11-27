Vraća se na pravi put Marije Kulić, treba da ode na lečenje: Marko Đedović osuo rafalnu paljbu po Bebici, pa ga brutalno osudio zbog moljakanja Teodore za oproštaj!

Tema koja zasigurno trese ceo region poslednjih nekoliko nedelja jeste odnos Teodore Delić i Nenada Macanovića Bebice, u kom je čak bio prisutan Filip Đukić, ali se ubrzo i povukao.

Obzirom da se Nenad Macanović Bebica posvađao sa svim svojim prijateljima zbog Teodore Delić, kao što su Dača Virijević i Milena Kačavenda, nas je zanimao sud Marka Đedovića, koji za portal Pink.rs nije ćutao već je razvezao jezik i sve obelodanio.

- Mislim da je Bebica van sebe i da se vraća na pravi put Marije Kulić, kad je preskakao za šampon za kosu, pa kad ga istog trena vrate, on nam pričao kako je čitao šta piše po portalima i prelistao štampu... Mislim da treba malo da ode na lečenje, iskreno. On je meni jako drag, ali trenutno stanje je ono u kom je bio dok je vozio Miljanu i nosio joj vitamine, a ona sa drugim. Tako da, šta god da uradi, ne uzimam za ozbiljno, najiskrenije. Da mu neko onako nešto uradi, a da on brani Teodoru time što se svađa s drugima koji su mu tu bili, i da misli da je to normalno, je van svake pameti. Što se Milene tiče, Milena ne voli laž, a Bebica je sklon da u tim momentima laže kao braća Grim zajedno. On je spreman sad da izmisli da su se oni dogovorili ili igrali igru samo da Teodorino dupe izvuče, meni to nije jasno - otkriva Đedović, pa dodaje:

- Ja bih joj glave došao tamo da sam na njegovom mestu, do te mere da bi molila da je puste odande, a ne da joj kuvam supu da se trezni od pića i k*rvarluka. Bilo mi ga je žao na početku, da Teodora pristane na udaju u nedelju, a u utorak legne sa Filipom preko puta njega, to mi je užas, ali ovo sad što radi mi je još veći užas. Najiskrenije - bio je jasan Đedović.

Autor: N.Panić