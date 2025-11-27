Seljančura se odmah naložila, čim joj je prišao pravi frajer: Munjez razvezao jezik i 'unakazio' Teodoru Delić, pa obrisao patos Bebicom! (VIDEO)

Pljušte prozivke!

U emisiji ''Pitam za druga'' na RED televiziji, voditeljka Maša Mihailović i voditelj Stefan Milošević Panda ove noći ugostili su bivšeg takmičara najgledanijeg rijalitija ''Elita'', Danijela Dujkovića Munjeza koji je progovorio o Teodori Delić i Nenadu Macanoviću Bebici.

- Kako vidiš to što Teodora sad razmišlja o pomirenju s Bebicom? - upitao je Panda.

- Ja sam imao te džukačke poteze sa Stefani u Eliti 7. Raskinem s njom dan ranije, pa se smuvam s drugom ribom i onda se vratim Stefani uz izgovor: ''Nismo bili u vezi s njom''. Đukić je odj*bao, ona sad mora da se vrati Bebici, a to će biti najkasnije za tri dana - rekao je Munjez.

- Šta je presudilo da baš Đukić bude okidač? - upitala je Maša.

- Filip je ozbiljan frajer i šmeker, napravio je ozbiljniji korak i ona se odmah naložila seljančura. Ona će da bude s njim utorkom ako on bude želeo, biće s njim u vezi ako on to bude hteo i tako dalje - rekao je Munjez.

- Je l' se iskompleksirala što se Đukić povukao? - upitala je Maša.

- Nije, jer da jeste ona bi nešto rekla i zamerila mu, ali ona ćuti da bi imala nešto s njim kad on hoće - rekao je Munjez.

- Terza te pominjao više puta tamo - rekao je Panda.

- Najjači je kad on kaže: ''Kad bi Munja progovorio'', šta više da kažem druže? On mnogo voli rijaliti i sam sebi skače u stomak - rekao je Munja.

- Da li je on bio s Teodorom? - upitala je Maša.

- Tvrdim da nije bio s Teodorom, ali mi se ne sviđa što ispada magarac i za 24h menja svoje mišljenje. Nije stigao da bude jer sam ja svako veče bio s njim, a u ostalom on je uvek pijan i nije mogao da vozi - rekao je Munja.

- Šta si ti imao s Teodorom? - upitala je Maša.

- Nismo imali s*ks, nismo imali ništa. Ja jesam imao nešto s njom, ali nisam imao s*ksualne odnose - rekao je Munja.

- Da li će se pomiriti? - upitao je Panda.

- Iskreno ovo mi nije nimalo naivno, on vadi paradajz iz frižidera i ne skida pogled s nje. Ono nije uopšte naivno, on je čovek psihopata, ali neću o tome da pričam - rekao je Munja.

- Mnogi pričaju da je ovo njihov dogovor, da li su spremni na to? - upitao je Panda.

- Jesu, ja tamo nikom ne verujem jer su mi svi sumnjavi. Ja Terzi kažem da me gleda neka devojka u ogledalu, a onda odmah dođu voditelji i čujem da je on rekao, pa kome onda da verujem? - upitao je Munja.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić