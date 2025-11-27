Dokazi crno na belo: Otkrivamo mračnu prošlost Milana Stojičkovića! Tukao bivšu ženu koja je izgubila bebu, predstavljao se kao lažni milioner, a kamataši mu uteruju dugove! (FOTO)

Milan Stojičković jedan je od retkih aktuelnih takmičara najgledanijeg rijalitija u regionu ''Elita 9'', o čijem se privatnom životu jako malo zna jer svoju prošlost reklo bi se krije od javnosti kao zmija noge.

Često izgled ume da zavara, pa tako je po svemu sudeći i u slučaju Milana Stojičkovića. Iako su mnogi pomislili da je on fin i kulturan momak, realnost se čini totalno drugačijom. Naime, mi smo došli u posed dokaza koji njega totalno raskrinkavaju i dokazuju da on nije nimalo dobar, a još manje naivan kakvim se predstavlja u ''Eliti 9''.

Pink.rs stupio je u komunikaciju sa izvorom poznatim redakciji i tom prilikom otkrio nam je da je Milan Stoičković prema njegovim tvrdnjama ''monstrum koji se lažno predstavlja naciji, dok u spoljnom svetu laže, vara, manipuliše ljudima i predstavlja se kao tajkun i bogataš, dok zapravo nema apsolutno ništa''.

Takođe izvor poznat redakciji nam otkriva i da je Milan Stojičković svoju trudnu ženu u sedmom mesecu trudnoće tukao i radio joj svašta zbog čega je ona morala da hitno pobaci dete, koje je trebalo da se zove Sara.

Izvor nam dostavlja i video snimak na kom se jasno vidi da je Milanova bivša devojka u drugom stanju, i ističe kako se on pravi fin, a ustvari je veliki gad i ljigavac.

Potom naša redakcija dobija i dokaze da je Milan Stojičković bio prijavljivan zbog razno raznih prevara kao i da se predstavlja lažnim milionerom, dok živi s tatom i bratom u podrumu, a nema apsolutno ništa već jedva da ima i vozačku dozvolu.

Takođe, izvor dodaje i da svi automobili koje je Milan vozio su bili od rođakinje njegove bivše devojke u Švajcarskoj, dok je pričao da su njegovi, a on nema ni 2 evra u džepu. Saznajemo i da nikad ništa nije radio osim par nedelja u pošti jer ga je bilo sramota da ga neko ne vidi, dok se predstavlja kao preduzetnik.

Saznajemo i da je Milan Stojičković često dobijao batine od ljudi kojima je dužan i koje je varao po Švajcarskoj.

Dobili smo i ekskluzivne slike u kojima nam izvor otkriva da je ovo navodno kuća bogataša (u kojoj je zapravo živeo sa tatom i bratom) i koji ima skupocene automobile i vile, kao i da je sve vreme kačio slike vile svoje bivše devojke.

Za sam kraj nas je izvor tvrdi da će Milan Stojičković pobeći iz najgledanijeg rijalitija ''Elita 9'' ukoliko sazna da se njegova mračna prošlost saznala i da će sebi rezati vene zato što je 2019. godine bio oženjen i tu ženu je gađao flašom zbog čega je ona završila u bolnici.

Autor: N.Panić