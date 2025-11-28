SVE PRE NIJE BILO ISKRENO! Luka pokušao da poljulja odnos Aneli i Asmina, pa od bivše dobio istinu u lice: Prolila reku suza (VIDEO)

Aneli pokušava da zadrži Asmina!

U toku je emisija "Gledanje snimaka", a voditeljka Ivana Šopić najavila je klip u kom Luka Vujović imitira Aneli Ahmić kakva je u vezi sa njim i vidno ljubomoriše na njeno druženje sa Asminom Durdžićem u Izolaciji.

- Imitiria me kao da sam luđakinja, a ovde je govorio kako shvata što sam takva i kako se ponašam. Ovo je jadno i mizerno i pokazuje da nema razumevanje za mene. Asmin je otac mog deteta i ja ću nastaviti život sa njim. Između nas neće biti ništa jer i on i ja imamo neke druge ciljeve. To što se nasmejemo i zezamo ne znači da smo ljubavnom odnosu. Vreme je najbolji pokazatelj svega - rekla je Aneli.

- Nije bio cilj ismejavanje, već je bila ozbiljna tema. Sve što sam rekao to i mislim. Asmin odlično zna šta je napolju bilo, da li je prećeno njemu ili njenoj porodici - rekao je Luka.

- On pogreva kako bi napolju reagovali - ubacila se Aneli.

- Nije bilo u planu da će moći da se spusti lopta. Da sam znao da će do ovoga doći nikad ne bih ušao. Mene kao muškarca ovo povređuje. Ja sam znao da me čeka rat unutra, a da ona ostane sa detetom. Za mene ovo nije zdravo! - rekao je Luka.

- Asmin i ja smo se ovde prvi put sreli. Kod nas u odnosu se sve naglo desilo i ja ga nikad više nisam videla. Sve se desilo priodno. Ne bi bilo prirodno da odemo u Izolaciju prve sedmice. Ovo je naš pravi odnos i znači da ovo sve pre nije bilo iskreno - rekla je Aneli.

- Meni je bitnije da imam dobar odnos sa njom i sa Norom nego šta će ljudi reći. Meni je bitnija Nora nego svi ovde zajedno. Biću uz nju do kraja! Ona opet plače, a ne treba - rekao je Asmin.

- Moj odnos trpi zbog tebe - ubacio se Luka.

- Onda nešto radiš pogrešno. Je l' ti smatraš da te momak od 19 godina savetuje? - rekao je Asmin.

- Luka svaki put gleda da me orcni, a Asmin nije to nikad radio i ovo je naš prirodan odnos - skočila je Aneli.

- Ja sam ljut na ovu ženu i ja sam razočaran! - povikao je Luka.

- Njemu je bitniji rijaliti nego devojka koju voli - rekao je Asmin.

Autor: A.Anđić