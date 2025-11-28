SVE JE TO FEJK: Miljana dala svoj sud o Aneli, otkrila da od starta ona i Luka imaju dogovor, a evo šta kaže za Asmina (VIDEO)

Moralo je tako!

Miljana Kulić je ustala kako bi prokomentarisala odnos Aneli Ahmić i Asmina Durdžića, ali i Anelina veza sa Lukom Vujovićem.

- Ne mogu ovo da slušam, što se tiče Aneli i Luke tu nema LJ od ljubavi, to je bio fejk odnos od početka, a što se tiče Aneli i Asmina, treba da se spusti lopta zbog Nore, ali ne toliko prisni. Bili su pre na Rasjkom Alehandro i Samanta, a sada to fanatici koriste. Luka je dokazao da je sve što je Asmin govorio o Anelinoj porodici istina. Meni je sve ovo fejk, a Aneli ima problem da je Luka na vuče na nešto što ona neće. - rekla je Miljana.

- Ćuti ti molim te - govorio je ASmin.

- Meni niko neće ovde vređati inteligenciju, ovo što oni rade u pabu u izolaciji je samo sprdnja na sve - rekla je Miljana.

- Ovo je čista manipulacija Asmina Durdžića, da li bi on ovako raditi da je Stanija ovde - govorio je Luka.

- Ne može meni Miljana da govori bilo šta, ona je svoje dete reklamirala - rekao je Asmin.

- Aneli i Asmin su slični, isti, on sve rade za kadar - dodala je Miljana.

- Luka se i dalje pravi lud da Aneli on više na zanima, ne verujem da je nju ikada on interesivao. Luka hoće da bude žrtva, da dokaže da je on uvek bio za nju, ali opd toga nema nišđta - rekaio je Janjuš.

Autor: N.B.