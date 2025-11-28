Sve dolazi na svoje! Aneli proklinje sebe zbog poljupca sa Lukom, priznala koliko joj je stalo do Alibabe (VIDEO)

Šok!
Aneli Ahmić došla je kod Teodore Delić kako bi sa njom porazgovarala o svom bivšem vereniku Luki Vujoviću i o poljupcu koji je imala sa njim nedavno.
- On je rekao da misli da ćeš da se pomiriš sa Asminom -rekla je Tedora.
- To je njegova vadilica. On je proračunat u glavi. Ja tebi ne mogu objasniti ovo ljubljenje sa njim, osećam se poniženo. Baš odvratno! Ne mogu sebi oprostiti. Ružno izgleda, tu mi je i bivši muž. Ružno ispada da se ja sa njim žvalim. Ja sebe ovde da ponižavam nikad više. Kao da nije bio moj verenik nego kao da sam se ja žvalavila - rekla je Aneli.
Autor: A.Anđić