AKTUELNO

Domaći

Sve dolazi na svoje! Aneli proklinje sebe zbog poljupca sa Lukom, priznala koliko joj je stalo do Alibabe (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok!

Aneli Ahmić došla je kod Teodore Delić kako bi sa njom porazgovarala o svom bivšem vereniku Luki Vujoviću i o poljupcu koji je imala sa njim nedavno.

Foto: TV Pink Printscreen

- On je rekao da misli da ćeš da se pomiriš sa Asminom -rekla je Tedora.

Foto: TV Pink Printscreen

- To je njegova vadilica. On je proračunat u glavi. Ja tebi ne mogu objasniti ovo ljubljenje sa njim, osećam se poniženo. Baš odvratno! Ne mogu sebi oprostiti. Ružno izgleda, tu mi je i bivši muž. Ružno ispada da se ja sa njim žvalim. Ja sebe ovde da ponižavam nikad više. Kao da nije bio moj verenik nego kao da sam se ja žvalavila - rekla je Aneli.

Detaljnije pogledajte u nastavku teksta. 

Autor: A.Anđić

#ELITA

#ELITA 9

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Domaći

POKAZALA DA JOJ JE TRN U OKU: Aneli dala sve od sebe da okrivi Anitu zbog očijukanja sa Lukom, pa Vujović povukao ŠOK potez! (VIDEO)

Zadruga

Aneli definitivno stavila tačku na odnos sa Lukom, pa priznala koliko joj to teško pada! (VIDEO)

Domaći

RASULA SE NA KOMADE: Aneli grca u suzama zvog svađe sa Lukom, ovog puta UVERENA da je došao KRAJ: NEĆU POGAZITI SVOJE REČI! (VIDEO)

Zadruga

SKINULA MAJICU BRZINOM SVETLOSTI! Aneli jedva dočekala da raskine sa Lukom: Odmah uradila ono što joj je branio, u sve umešan OVAJ MUŠKARAC (VIDEO)

Domaći

PREOKRET! Aneli slučajno priznala da je lagala sve o AFERI "ŠLEP", pa pokušala sebe da opravda (VIDEO)

Domaći

ALIBABA I ANELI ZAJEDNO U KREVETU: Norini roditelji na korak do pomirenje, Ahmićeva posle ljubljenja sa Lukom završila sa bivšim! (VIDEO)