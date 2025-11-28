AKTUELNO

Domaći

NJOJ JE NAJVEĆI PROBLEM STANIJA: Kačavenda tvrdi da je Aneli izmislila sve o Asminu, ona ustala i priznala koliki je Durdžić gospodin bio u braku (VIDEO)

Izvor: pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Hit!

U toku je emisija "Gledanje snimaka", a takmičarima je pušten snimak na kojem Aneli Ahmić traži od Asmina Durdžića da joj pomognde oko odela za žruku.

- Asmin i ja smo živeli super zajedno, on je vodio računa o nama. Živeli smo jako lepo zajedno. Dešavalo se da je on uzimao nekada od mene, ali je vraćao uvek i više. On nije bio škrta osoba. Vodio je računa o nama, stojim ja iza toga da jeste on manipulator, meni je drago što je on takav - rekla je Aneli.

- Drago mi je ali ona malo lupa gluposti o tome da li sam manipulator, moram da proveravm neke stvari. Ja moram da radim, i moram da obrćem novac. Oprostio sam ja njoj neke stvari - rekao je Asmin.

- OPraštali smo mi jedno drugom - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Asmin je na pravom putu, on jedini zna šta radi, a Aneli je glupa kao ku*ac. Klip je lakrdija i komedija, Luka jeste uradio mnogo za nju, ali je Luka ostao izigran. ANeli je pričala da je on na kamati, a ovamo je govorila da je koristila njegovu kariticu. Njoj je najveći problem bila Stanija - rekla je Kačavenda.

- Ljudi moram da kažem, Anita smiruje Luku,a ovde ljudi igraju mnogo igara. Vidimo svi šta oni radi - rekao je Mića

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: N.B.

#ELITA

#ELITA 9

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Zadruga

Videćeš na slikama kako sam se provela: Kačavenda tvrdi da je Aneli zabranjen ulazak u Dubrovnik, ona najavila letovanje s Lukom! (VIDEO)

Zadruga

Pa mi smo i dalje u braku: Alibaba shvatio da mu je Aneli žena, brže-bolje je pozvao u krevet! (VIDEO)

Domaći

ŠOK! Stanija TVRDI da je Aneli SLAGALA zbog čega je NAPUSTILA 'Elitu': Izmislila je PETICIJU...

Zadruga

Zlata će počupati kosu s glave: Dok se ona kući raspada zbog haosa Ene i Peje, njemu je najveći problem da li je rulet namešten ili ne! (VIDEO)

Zadruga

Dokazala mu se kao lojalna! Miljana ne da Asminu da izaziva svađu s Lukom i Aneli, legla pored njega i pokušali da zaspe (VIDEO)

Zadruga

Janjuš i Kačavenda u epizodi 'KO JE LJUBOMORNIJI U OVOM ODNOSU', on joj prebacio mafine sa Mikijem Dudućem (VIDEO)