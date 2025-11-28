NJOJ JE NAJVEĆI PROBLEM STANIJA: Kačavenda tvrdi da je Aneli izmislila sve o Asminu, ona ustala i priznala koliki je Durdžić gospodin bio u braku (VIDEO)

Hit!

U toku je emisija "Gledanje snimaka", a takmičarima je pušten snimak na kojem Aneli Ahmić traži od Asmina Durdžića da joj pomognde oko odela za žruku.

- Asmin i ja smo živeli super zajedno, on je vodio računa o nama. Živeli smo jako lepo zajedno. Dešavalo se da je on uzimao nekada od mene, ali je vraćao uvek i više. On nije bio škrta osoba. Vodio je računa o nama, stojim ja iza toga da jeste on manipulator, meni je drago što je on takav - rekla je Aneli.

- Drago mi je ali ona malo lupa gluposti o tome da li sam manipulator, moram da proveravm neke stvari. Ja moram da radim, i moram da obrćem novac. Oprostio sam ja njoj neke stvari - rekao je Asmin.

- OPraštali smo mi jedno drugom - rekla je Aneli.

- Asmin je na pravom putu, on jedini zna šta radi, a Aneli je glupa kao ku*ac. Klip je lakrdija i komedija, Luka jeste uradio mnogo za nju, ali je Luka ostao izigran. ANeli je pričala da je on na kamati, a ovamo je govorila da je koristila njegovu kariticu. Njoj je najveći problem bila Stanija - rekla je Kačavenda.

- Ljudi moram da kažem, Anita smiruje Luku,a ovde ljudi igraju mnogo igara. Vidimo svi šta oni radi - rekao je Mića

Autor: N.B.