ŠOK! Hana prebacila zbog Neria, jednu stvar mu previše zamara (VIDEO)

Au!

Hana Duvnjak je razgovarala sa Radom Todorović o Neriu Ružaniju. Naime, Hani smeta što se NErio ne brai i ne ookaže suze.

- Verovala sam više puta, pa sam se zeznula. On mene nikada nije pitao kako sam, doneo je odluku.Ja sam glupa i luda, a bitno je da je on pametan, pa evo gde smo - rekla je Hana.

- Videćemo kako će on da se postavi nakon ovoga - rekla je Rada.

- Ovo je bhila njegova odluka, ćuti umesto da priča i još sgtoji sa Aneli umesto da je ne da Aneli da me pominje. Ti ne znaš šta su meni ljdu pričali zbog njega. Dosta mi je da ja budem muško, da branim njega, nas, detert- rekla je Hana

Autor: N.B.

