Da mu se nešto loše desi meni ne bi bilo dobro: Aneli jasno stavila svima do znanja koliko joj je stalo do Asmina, Luka menja boje (VIDEO)

Tenzija raste!

U toku je emisija "Gledanje snimaka", a voditeljka Ivana Šopić najavila je klip u kom se peckaju Aneli Ahmić i Asmin Durdžić.

- To je ono što sam ja rekao. Ako je moj karakter nula, njen je na Sibiru ostao zaleđen. Ovo smejanje i sve ovo je jasno kao dan. Sve što ej gopvorila je obrnuto. Ona će verovatno vremenom mene da gazi. Dobili su ono što su hteli, a mi smo dobili ono što nismo hteli. Ne može da nema refleksiju da će meni ovo da smeta. Ovo traje već 12 dana! Oni će biti žrtve ako ja krenem bil šta da komentarišem - rekao je Luka.

- Ona hoće pravog muškarca pored sebe, a to ovde nema - rekao je Sale.

- Ja osetim odmah od njega kad radi nešto zarad rijalitija. Njemu se je*e uopšte za rijaliti. Mene ne zanima napolju kakava je situacija, mene zanima moja Nora i odnos sa njim. Meni on prija da pričam sa njim. Da mu se nešto loše desi meni ne bi bilo dobro - rekla je Aneli.

- Asmin je izvukao iz Aneli ono što je ovde rečeno, da nema dinara, da ne plaća radnike... Ti si svojim izlaganjem rekla sve ono suprotno što si meni pričala - rekao je Janjuš.

- Ja za svoje dete ginem! - rekla je Aneli.

- Smao bud*la će reći da njih dvoje treba da se vređaju ovde. Ja bih sa svojom bivšom voleo da odem i na ručak sa detetom. Ja sam išao i uvek ću. U ovoj situaciji je ispalo da je demantovala sve što je govorila za njega. U nekim situacijama se vidi koliko Luku ne je*eš ni jedan posto jer ga ne smatraš muškarcem -rekao je Asmin.

- Nju trebaš da gaziš, ona je takva ličnost! - skočio je Luka.

- Ja sam rekao sve najgore za tebe, ali i ti za mene jer si bila povređena. Nisam rekao da si sve slagala! - vikao je Asmin.

Autor: A.Anđić