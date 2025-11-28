AKTUELNO

Domaći

Ovo nije očekivao! Maja postavila ultimatum Filipu, stavila mu do znanja da ona neće biti u raznim TROUGLOVIMA (VIDEO)

Izvor: pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

U šoku!

U toku je emisija "Gledanje snimaka", a takmičarima je pušten snimak na kojem je prikazan razgovor Anite Stanojlović i Filipa Đukića.

- Mi komuniciramo, ja sam mu zamerila što se ogradio od mene, a u naš odnos su se umešale emocije - rekla je Anita.

- Ja moram da kažem da se devojke ovde same kanale, evo Anita je sam primer, ona juri za njim - rekao je Janjuš.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja nisam osoba koja juri nekoga, ja ne želim da budem u tim trouglovima, ipak se zna ko sam ja - rekla je Maja.

- To je upozorenje za Filipa - rekla je Ivana.

- Nije upozorenje, ja se više družim sa Anitom nego sa Majom - rekao je Filip.

- Ja pravim distancu, on je moj drug, pa nek radi šta hoće - rekla je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Mene to ne zanima, ja sam se ogradila od svega - rekla je Teodora.

- Ovo je sve za Maju blam, vidi se da ona ne veruje u to što se radi, ali Teodora je tu najjača koja se sklonila nakon svega što je uradila - rekao je Ivan.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: N.B.

