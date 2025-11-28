AKTUELNO

Domaći

Popustile im kočnice: Maja promenila ploču, Alibaba ja obasipa POLJUPCIMA! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Rekla, pa porekla!

Asmin Durdžić u ranim juranjim časovima bacio se u ozbiljnu akciju, pa je nikad otvorenije krenuo da zavodi Maju Marinković, a ona se nije preterano bunila, već je uživala u pažnji koju dobija od njega.

Foto: TV Pink Printscreen

On je seo na njen krevet kako bi joj pred odlazak na spavanje poželeo laku noć i slatke snove, a onda su mu popustile kočnice, pa ju je čak i poljubio. Maja je do sad otvoreno dobijala Durdžića, ali izgleda da je promenila ploču i da je njegova pažnja počela da joj prija.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

