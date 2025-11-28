HAOS, SUZE I ŽESTOKO RASKRINKAVANJE! Takmičari saznali šta Aneli i Alibaba rade u izolaciji, flert Luke i Anite isplivao na površinu!

Ovo niste smeli da propustite!

Voditeljka Ivana Šopić sinoć je ušla u Belu kuću, a kao i svakog četvrtka održana je emisija "Gledanje snimaka" u kojoj su raskrinkane mnoge laži.

Na samom početku pušten je klip u kom Luka Vujović imitira Aneli Ahmić kakva je u vezi sa njim i vidno ljubomoriše na njeno druženje sa Asminom Durdžićem u izolaciji.

Aneli je jako pogodilo što Vujović pokušava da naruši njen odnos sa Alibabom.

- Asmin i ja smo se ovde prvi put sreli. Kod nas u odnosu se sve naglo desilo i ja ga nikad više nisam videla. Sve se desilo priodno. Ne bi bilo prirodno da odemo u Izolaciju prve sedmice. Ovo je naš pravi odnos i znači da ovo sve pre nije bilo iskreno - rekla je Aneli.

Miljana Kulić je ustala kako bi prokomentarisala odnos Aneli Ahmić i Asmina Durdžića, ali i Anelina veza sa Lukom Vujovićem.

- Ne mogu ovo da slušam, što se tiče Aneli i Luke tu nema LJ od ljubavi, to je bio fejk odnos od početka, a što se tiče Aneli i Asmina, treba da se spusti lopta zbog Nore, ali ne toliko prisni. Bili su pre na Rasjkom Alehandro i Samanta, a sada to fanatici koriste. Luka je dokazao da je sve što je Asmin govorio o Anelinoj porodici istina. Meni je sve ovo fejk, a Aneli ima problem da je Luka na vuče na nešto što ona neće. - rekla je Miljana.

Voditeljka Ivana Šopić najavila je klip u kom Luka Vujović pljuje Aneli Ahmić kod Mine Vrbaški i Anite Stanojlović.

- Sve ovo što priča je jasno kao dan da folira i pravi lažne frke. Verovatno se i nasmejao, nisam dobro videla. Da li ga vrti ili ne je najmanje bitno. Bitno je samo što me pravio bu*alom i što nisam mogla da budem mirna i nasmejana sa njim. Ima bezbroj situacija koje sam ja primetila, a zamislite tek ono što nisam - rekla je Aneli.

Tokom reklama Bora Terzić i Dača Virjević su otkrili da postoje simpatije između Anite i Luke.

Aneli Ahmić došla je kod Teodore Delić kako bi sa njom porazgovarala o svom bivšem vereniku Luki Vujoviću i o poljupcu koji je imala sa njim nedavno.

- To je njegova vadilica. On je proračunat u glavi. Ja tebi ne mogu objasniti ovo ljubljenje sa njim, osećam se poniženo. Baš odvratno! Ne mogu sebi oprostiti. Ružno izgleda, tu mi je i bivši muž. Ružno ispada da se ja sa njim žvalim. Ja sebe ovde da ponižavam nikad više. Kao da nije bio moj verenik nego kao da sam se ja žvalavila - rekla je Aneli.

Takmičarima je pušten snimak na kojem Aneli Ahmić traži od Asmina Durdžića da joj pomognde oko odela za žruku.

- Asmin i ja smo živeli super zajedno, on je vodio računa o nama. Živeli smo jako lepo zajedno. Dešavalo se da je on uzimao nekada od mene, ali je vraćao uvek i više. On nije bio škrta osoba. Vodio je računa o nama, stojim ja iza toga da jeste on manipulator, meni je drago što je on takav - rekla je Aneli.

- Asmin je na pravom putu, on jedini zna šta radi, a Aneli je glupa kao ku*ac. Klip je lakrdija i komedija, Luka jeste uradio mnogo za nju, ali je Luka ostao izigran. Aneli je pričala da je on na kamati, a ovamo je govorila da je koristila njegovu kariticu. Njoj je najveći problem bila Stanija - rekla je Kačavenda.

Voditeljka Ivana Šopić najavila je klip u kom Dačo Virijević govori Aneli Ahmić da se Maja Marinković igra sa Lukom Vujovićem.

- Meni su neke stvari sada apsolutno jasne. Mene nijedna muškarac ne interesuje! Ja sam Luki jasno rekla moje mišljenje. Slažem se da je srčano i iskreno branio Ahmiće, a mnoge je i radio zarad fanova i sad snosi posledice. Moj stav i moje mišljenje je jasno. Dača nije ništa slagao osim toga da sam ja pokrenula kod Toše. Ja da sam htela da drukam Luku ja bih ga drukala. Ja imam mozak i mene niko ne može da koristi onda kad je njima potrebno - rekla je Maja.

- Rekao je da je samo iskren flert bio sa Majom. Maja je namazana ali je providna za inteligentne osobe. Ona ide sa Filipom kako bi uterala Teodori i Aniti. Hoće da bude glavna svuda i da pokaže da nijedna veza ovde nije prava - rekao je Dačo.

Voditeljka Ivana Šopić najavila je klip u kom Anita Stojlović ogovara Aneli Ahmić i Situ Ahmić i ismeva njihov fizički izgled pre operacija.

- Mene Anitino mišljenje ne zanima. Ona je pravila fejk svadbu, a mi smo fejk ovde. Ona je bila u odnosu sa ženom, fejk. Ja se nisam udala za ženu i nisam radila neke stavri koje je ona radila. Ne pada mi na pamet da joj skačem za vrat. Ja svoje mišljenje o Aniti imam i neću ga promeniti nikad. Ona je laka žena i devojka iz šestice, prisetimo se. Ne može ona da govori da smo moja sestra i ja štajgare. Ne može odelo promeniti čoveka. To što više ne oblači miniće nego odela ne znači da nije provincijska pro*uknjača - rekla je Aneli.

- Ovde se odnosilo na to da Hanina majka izgleda kao svaka normalana žena koja nema para da ulaže u fizički izgled. Svako ima pravo da kaže, a na meni je da pokažem da li ću se vratiti na to ranije. Okej je da se lopta između Maje i nje spusti, ali nije okej da se smeškaju. Meni to nije normalno! - rekla je Anita.

Voditeljka Ivana Šopić najavila je klip u kom se peckaju Aneli Ahmić i Asmin Durdžić. Aneli je otvoreno kasnije komentarisala svoje osećanja prema Alibabi i priznala da joj ne bi bilo dobro kad bi se njemu nešto desilo.

- Ja osetim odmah od njega kad radi nešto zarad rijalitija. Njemu se je*e uopšte za rijaliti. Mene ne zanima napolju kakava je situacija, mene zanima moja Nora i odnos sa njim. Meni on prija da pričam sa njim. Da mu se nešto loše desi meni ne bi bilo dobro - rekla je Aneli.

Takmičarima je pušten snimak na kojem Dača Virijević sa Aneli Ahlić komentariše Luku Vujovića za kojeg kaže da je pokvaren, te je Aneli otkrila da je primetila kako Luka gleda Anitu Stanojlović.

- Ne znam kako i ko ovo shvata, za mene je ovo preteška tema. Svega smo se ovde naslušali, a to su sve morbidne stvari. Bilo je tu svega, od suočavanja, do sukoba, Aneli i Asmin su rešili da srede sve zbog svoje ćerke. Mnoge stvari se neće rešiti alko su Aneli bitniji Luka i Maja ili Luka i Anita, on mora da se skloni - rekla je Zorica.

Tokom emisije došlo je i do žestokog sukoba između Milene Kačavende i Zorice Marković u kojem su pale jako teške reči.

Takmičarima je pušten snimak na kojem se Aneli Ahmić i Luka Vujović sukobili.

- Veza Luke i Aneli ne postoji niti je postojala, bolje se slažu Aneli i Asmin nego Aneli i LUka. - rekao je Nerio.

- Meni se sviđa ovaj odnos Aneli i Asmina, zbog deteta, a Luka sve opravdava Aneli - rekao je Pečenica.

- Odnos LUke i Aneli je odavno gotov, on sada sedi na više stolica, muva Maju, Anitu, a ovam kao juri Aneli. Meni nije npormalno da on priča sa Asminom, da od njega traži savete, ali eto ljudi ovde sve rade pogrešno - rekla je Matora.

Takmičarima je pušten snimak na kojem Dača Virijević komentariše Teodoru Delić i otkriva njenu tajnu Mileni Kačavedni.

- Oni su hteli da se vere napolju, ali nisu uspeli to da urade, a ja sam na dan veridbe saznao za Filipa - rekao je Dača.

- Meni je licemerno sve to što je on radio - rekao je Bebica.

- Moram da kažem da je mene Teodora gurnula kada je Filip krenuo na Rajsko ostrvo i tada je meni rekla da joj je Filip simpatičan - rekao je Dača.

Voditeljka Ivana Šopić najavila je klip u kom Aneli Ahmić namešta krevet Asminu Durdžiću i plače.

- Nisam plakala, molila sam se. Ja mu svaki dan namestim krevet. Bilo bi mi baš blam da mu ne namestim krevet. Ja sam razmišljala, molila sam se - rekla je Aneli.

- Ona da ima jednu drugaricu da se smeje, ja bih se odmakao. Više volim sa njom da pričam nego sa Sunčicom. Vidim da joj je loše i želim da budem uz nju tu - rekao je Asmin.

- On mene sad upoređuje sa Sunčicom! Ja volim da budem sama. Ja sam tri godine sama sa sobom i tako najviše volim. Nikad ovde nisam imala drugaricu - rekla je Aneli.

Takmičarima je pušten snimak na kojem je prikazan razgovor Anite Stanojlović i Filipa Đukića.

- Mi komuniciramo, ja sam mu zamerila što se ogradio od mene, a u naš odnos su se umešale emocije - rekla je Anita.

- Ja nisam osoba koja juri nekoga, ja ne želim da budem u tim trouglovima, ipak se zna ko sam ja - rekla je Maja.

- Ovo je sve za Maju blam, vidi se da ona ne veruje u to što se radi, ali Teodora je tu najjača koja se sklonila nakon svega što je uradila - rekao je Ivan.

Voditeljka Ivana Šopić najavila je klip u kom Maja Marinković poziva Marka Janjuševića Janjuša u krevet.

- Meni ne smeta ništa, niti može da mi smeta, a posebno ne Maja. Iako je to bila velika emocija, mislim da ljudi mogu da naprave prijateljski odnos. Meni njihov odnos nikad nije zasmetao. Meni on prvo nije dečko - rekla je Milena.

- Sve što se dešavalo između mene i Janjuša je bilo spontano. On je slobodan momak, što se budniš? - skočila je Aleksandra.

- Ovo mi nije trebalo, ovo mi je on napravio. Neću sa ovom da mrsim mu*a! - rekla je Milena.

Takmičarima je pušten snimak na kojem Anđelo Ranković razgovara sa Aneli Ahmić o njenom odnosu sa Lukom Vujovićem, te mu je Aneli obećala večeru nakon Elite.

- Meni prija da se družim sa Anđelom, on je jeste najlepši u kući, ali on je meni drugar ovde i prija mi to kada se peckamo. On je za mene pravi primer muškaraca koji zna kako treba da se plonaša prema ženi. - rekla je Aneli.

- Mislim da između njih nema tih emocija, ne verujem da će biti ovde nekih akcija, ali napolju nakon večere sve je moguće. Meni je zaparalo uši kada je ona rekla da su imali obostrane simpatije - rekla je Anita.

Uroš Stanić nastavio je da provocira Minu Vrbaški. Naime, Urošn je sve vreme govorio da je bila intimna sa Janjušem:

- Je*ao te Janjuš, Bora da ne nabrajamo sve, ali imam ja jogurt da budeš bela jkaoi nekada - rekao je Uroš.

Bora Satnatna pokušao je da spoji krevete, što je izazvalo nervozu kod njegove bivše devojke Anastasije Brčić.

Autor: A. Nikolić