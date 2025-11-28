Imao 13 godina mlađu, prodao stan i preselio se zbog nje! Ovo je fitnes instruktorka koju je Ćertić oženio posle mesec i po dana veze (FOTO)

Kaskader i bivši rijaliti učesnik Uroš Ćertić, uhapšen je juče, nakon što je mačetom isekao muškarca u Beogradu. Uroš Ćertić se inače pre više od dve godine oženio sa fitnes instruktorkom zbog koje je odlučio da proda stan u Beogradu i preseli se u Novi Sad.

Uroš Ćertić se pre dve godine oženio se 13 godina mlađom fitnes instruktorkom Dajanom, koja je inače iz Novog Sada, a ovako je govorio o njoj:

- Prvog maja smo Dajana i ja stupili u kontakt do šestog smo se već zaljubili. Našli smo se u Novom Sadu i tada smo i započeli vezu. Posle tri sata sam jok rekao da sam spreman da je oženim. Ona me je iznenadila jer mi je objasnila kako je znala čim me je upoznala da ću ja biti njen muž - pričao je pre dve godine.

- Na mesečnicu, šestog juna sam je verio. Nisam hteo mnogo da čekam i danas smo se venčali - rekao je Uroš, koji ju je oženio nakon samo mesec i po dana veze.

Zbog žene se preselio u Novi Sad

Poznato je i da je Uroš odrastao na Dorćolu, a on je iste godine kada se oženio odlučio da proda stan u Beogradu, o čemu je javno pričao:

Trenutno sam sa ženom u Novom Sadu, prodao sam stan na Dorćolu, a kupio u Novom Sadu. Bukvalno se selim prekosutra, a sada smo birali kuhinju, sve ostalo smo kupili, majstori kreče stan. Otvaramo teretanu za dva meseca. Ja sam Novi Sad oduvek voleo, a otkad sam stupio u vezu, odlučio sam da ne dolazi ona u Beograd, nego da se ja ovde preselim. Miran je život, porodičan, planiramo i prinovu, otvaramo biznis, već sam uzeo lokal i kupio mašine. Za jedan stan na Dorćolu, kupio sam stan od sto kvadrata u Novom Sadu i otvoriš teretanu - ispričao je tada Ćertić.

