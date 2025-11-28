Mačetom rasekao čoveka, majka ga prijavila za nasilje: Ovo su svi skandali Uroša Ćertića, kaskader ima DEBEO DOSIJE

Diskvalifikovani učesnik "Zadruge" i kaskader Uroš Ćertić trenutno je jedna od glavnih tema domaćih medija, zbog toga što je, kako prenose mediji, u stanu napao muškarca i isekao ga mačetom, a ovo mu nije prvi skandal koji je uzdrmao tlo domaće javnosti!

ISEKAO ČOVEKA MAČETOM I POBEGAO

Juče je kao bomba u medijima odjeknula vest da je naš kaskader, diskvalifikovani učesnik rijalitija "Zadruga", Uroš Ćertić, u naselju u prestonici, isekao čoveka mačetom, ranio ga i tom prilikom pobegao. Kako prenose, policija je raspisala poternicu za Urošem, a on se i dalje nalazi u bekstvu.

Nakon što je Ćertić nasrnuo mačetom na muškarca, povređeni je prebačen kolima Hitne pomoći u Urgentni centar. Mediji su juče imali saznanja da je Ćertić uhapšen i da mu je određeno zadržavanje do 48 sati, a pre toga, on se oglasio za Telegraf.rs.

- Bio sam ja, da. Taj čovek mi je sinoć pola sata ispred zgrade pretio da će da me ubije i zvao me da siđem dole. Zato što je patološki zaljubljen u moju bivšu, doskorašnju devojku, a on je njen najbolji drug. To je njen potrčko koji je patološki zaljubljen u nju. Treći put mi je već pretio sa životom. Biće suđenje, ja idem u Mitrovicu da izdržim 20 meseci kaznu za pištolj i nasilje. Bio sam jutros, bilo ih je trojica, ali ja njih nikada neću prijaviti za grebanje noktima, ali imam video snimak od sinoć gde se on pola sata drao: "Siđi dole, mrtav si, pi***". Imam i poruke od pre mesec dana gde mi je pretio. Ja sam jutros samo došao po svoju imovinu, a nije hteo da mi da ključeve od mog motora. Tražio sam od njegovog oca, mirnim tonom, ključeve od mog motora, rekao mi je "Beži odavde!" i agresivno mi je gurnuo ruku s vrata i dobio je kroše u glavu. Na Dorćolu mi starosedeoci zavodimo red, a ne došljaci koji žive u niskom prizemlju - rekao je Uroš za "Telegraf".

NAPAO MAJKU, DOBIO ZABRANU PRILASKA

2021. godine, u medijima je osvanula vest kako je kaskader privođen u policijsku stanicu, a prema saznanjima medija, njega je naime prijavila majka zbog nasilja u porodici.

- Ćertić je verbalno maltretirao i pretio majci u njenom stanu na Dorćolu zbog čega je preplašena žena pozvala policiju - rekao je izvor Kurira.

Ćertiću je, tada, određena hitna mera zabrane prilaska, dodaje naš izvor. Inače Ćertić je odranije poznat policiji po nasilničkom ponašanju.

U BANCI IMAO PIŠTOLJ, U KOM SE NALAZILO SEDAM METAKA

U avgustu 2020. godine, u jednoj banci, Uroš je neovlašćeno nosio pištolj, u čijem okviru se nalazilo 7 metaka. Zbog toga je trebalo da bude u kućnom pritvoru, a sada mu je stigla presuda na kojoj piše da će se uskoro naći iza rešetaka. Ćertić je osuđen za krivično delo neovlašćena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

Podsetimo, Ćertić je u septembru 2022. godine priznao krivicu, zbog čega je dobio godinu dana kućnog zatvora bez mogućnosti napuštanja prostorije, a njegov advokat Mladen Magdalenić, izjavio je tada za domaće medije da je na ovu odluku suda uložena žalba.

KO JE, ZAPRAVO, UROŠ ĆERTIĆ?

Rođen je u Beogradu 1982. godine, a kao tinejdžer se seli u Vankuver, odakle i počinje kaskadersku karijeru.

Naime, Uroš je prvobitno bio maneken i statista, a tokom letnjih meseci boravio je u Los Anđelesu, gde je započeo takozvane “stunt motorcycle shows” i imao lude ulične vožnje i nastupe. Postao je jedan od najboljih fristajl vozača u zemlji i radio je nastupe po celoj Kanadi, Sijetlu, Jamajci. Tada su ga zapazili filmski kaskaderi i preporučili su mu da ide na gimastiku, da usavrši vožnju, da trenira mačevanje i jahanje. Uroš ih je poslušao i uz sve to je išao na časove glume, pa je postao glumac-kaskader koji u filmovima izgovara nekoliko rečenica, nakon čega ga ubiju. Izjavio je da dnevno može da se zaradi od pet do deset hiljada evra na snimanju. Uprkos rizičnoj profesiji, samo je jendom slomio ruku i u njoj ima šraf.

