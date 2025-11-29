Siguran u svog sina! Mustafa nikad direktniji: Jasno stavio do znanja da poznaje Asmina i njegove namere prema Aneli (FOTO)

Asmin Durdžić i Aneli Ahmić, bivši ljubavni partneri, i ove nedelje nalaze se u izolaciji, a kako je njihov odnos sve bolji, uz male trzavice, svoj stav na tu temu ne libi se da iskaže njegov otac Mustafa Durdžić, koji je ponovo usijao mreže.

Bivši partneri, Asmin Durdžić i Aneli Ahmić, nakon skoro tri godine, rešili su da svedu račune tamo gde je i sve počelo, pred kamerama, pa su se tako našli oči u oči u "Eliti 9" i jedno drugom već nedeljama unazad odgovaraju na razne optužbe koje su oni iznosili, što u rijalitiju, što u izjavama za medije.

Sada, kako su se i ove nedelje našli u izolaciji kao potrčci, oni su spustili loptu, te je njihov odnos potpuno drugačiji od onakvog kakvim su ga mnogi gledaoci očekivali, a sada je na svom Fejsbuku na njihov odnos, ponovo reagovao njegov otac, Mustafa Durdžić.﻿﻿

Naime, u komentarima na jednoj njegovoj objavi, jedna korisnica je postavila fotografiju Aneli i Luke Vujovića iz kreveta, na šta je Mustafa odmah odreagovao, pitavši je ko je to, praveći se da ne prepoznaje o kome je reč.

- E Bože dragi Aneli se igra Asmin sa njom, a ovamo ljubi Maju. Ne treba niko nikome davati nade, a Aneli je priznala javno bez obzira radila sam loše blatila, ali prema Asminu nikad nisam izgubila osećanja, jer ga voli i srećnija je, nema u njoj 40 kg, nije realno da joj se radi mada ona opet njemu ćuti jer ga voli - napisala je jedna korisnica Fejsbuka, na šta je Asminov otac odgovorio:

On se ne igra sa njenim osećanjima i neće je poniziti.

Autor: Nikola Žugić