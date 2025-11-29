AKTUELNO

Domaći

Siguran u svog sina! Mustafa nikad direktniji: Jasno stavio do znanja da poznaje Asmina i njegove namere prema Aneli (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs, Facebook, E-Stock/Rajko Ristić ||

Asmin Durdžić i Aneli Ahmić, bivši ljubavni partneri, i ove nedelje nalaze se u izolaciji, a kako je njihov odnos sve bolji, uz male trzavice, svoj stav na tu temu ne libi se da iskaže njegov otac Mustafa Durdžić, koji je ponovo usijao mreže.

Bivši partneri, Asmin Durdžić i Aneli Ahmić, nakon skoro tri godine, rešili su da svedu račune tamo gde je i sve počelo, pred kamerama, pa su se tako našli oči u oči u "Eliti 9" i jedno drugom već nedeljama unazad odgovaraju na razne optužbe koje su oni iznosili, što u rijalitiju, što u izjavama za medije.

Foto: Facebook.com/ Durdzic Mustafa, TV Pink Printscreen

Sada, kako su se i ove nedelje našli u izolaciji kao potrčci, oni su spustili loptu, te je njihov odnos potpuno drugačiji od onakvog kakvim su ga mnogi gledaoci očekivali, a sada je na svom Fejsbuku na njihov odnos, ponovo reagovao njegov otac, Mustafa Durdžić.﻿﻿

Naime, u komentarima na jednoj njegovoj objavi, jedna korisnica je postavila fotografiju Aneli i Luke Vujovića iz kreveta, na šta je Mustafa odmah odreagovao, pitavši je ko je to, praveći se da ne prepoznaje o kome je reč.

Foto: Facebook.com

- E Bože dragi Aneli se igra Asmin sa njom, a ovamo ljubi Maju. Ne treba niko nikome davati nade, a Aneli je priznala javno bez obzira radila sam loše blatila, ali prema Asminu nikad nisam izgubila osećanja, jer ga voli i srećnija je, nema u njoj 40 kg, nije realno da joj se radi mada ona opet njemu ćuti jer ga voli - napisala je jedna korisnica Fejsbuka, na šta je Asminov otac odgovorio:

On se ne igra sa njenim osećanjima i neće je poniziti.

Foto: Facebook.com

Autor: Nikola Žugić

#ELITA 9

#Elita 9 najnovije vesti

#Elita 9 online

#elita 9 pink.rs

#elita 9 vesti dana

#elita uzivo

#pink rs elita

#pink.rs elita 9

#portal pink rs elita 9

POVEZANE VESTI

Domaći

Mustafa Durdžić okrenuo ploču?! Jednim snimkom stavio do znanja da priželjkuje pomirenje Asmina i Aneli, Staniji vrata zatvorena?! (FOTO+VIDEO)

Domaći

Mustafa navija za pomirenje Aneli i Asmina! Pogledajte šta ga je ODALO, ovo je totalni preokret (FOTO)

Domaći

Mustafa Durdžić stao uz Aneli! Javno je brani gde stigne, a evo da li se nada pomirenju Asmina i bivše snajke (FOTO)

Domaći

MUSTAFA OBJAVIO ANELIN SNIMAK! Alibabin otac zgrožen bivšom snajkom: Pogledajte šta Ahmićeva radi PRED KAMEROM, Durdžići gledaju S GAĐENJEM! (VIDEO)

Domaći

Nema 40 razbojnika jer mu oni drže leđa: Alibaba jednom fotkom stavio do znanja u kakvom je odnosu sa roditeljima, pogledajte kako sada izgledaju Mevl

Domaći

ANELI JE TVOJA ŽRTVA, UNIŠTILA SI JE! Alibabina majka Mevlida očitala lekciju Siti: Najveće si ZLO, od tri muža NIJEDNOG NEMAŠ!