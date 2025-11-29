Razvod u najavi?! Pukla tikva između Ane Jovanović i Nikole?! Rodila mu dete, rekla mu 'DA', a od njega ni traga ni glasa (FOTO)

Ana Jovanović, bivša zadrugarka, nedavno se porodila, a i udala se za svog bivšeg dečka Nikolu, a sada su fanovi digli "frku" na mrežama da je između njih pukla tikva, jer je jedan njen postupak odao!

Bivša učesnica rijalitija "Zadruga", Ana Jovanović se porodila pre sedam meseci, te je tako na svet donela ćerkicu, kojoj su ona i njen tadašnji partner Nikola, ćerkicin otac, dali ime Nia, što je oduševilo čitavu javnost.

Naime, pre samo mesec dana, u javnosti su osvanule i fotografije sa venčanja ovog mladog para i sa prvog plesa, a koje su, takođe, oduševile sve. Ana je nosila raskošnu belu venčanicu sa otvorenim ramenima i leđima, dok je Nikola bio u crnom elegantnom odelu. Ono što je mnogima tada zapalo za oko, jeste Nikolina nanogica s obzirom na to da, podsetimo, je Nikola trenutno na izdržavanju kućnog zatvora, pa tako nosi nanogicu.

Sada, fanovi su digli "uzbunu" na mrežama da je došlo do pucanja ovog odnosa, tačnije da Nikola i Ana nisu više zajedno i da su se posvađali, s obzirom na to da je Ana obrisala sve fotografije sa Nikolom sa svog instagram profila, te je samo ostavila svoje fotke i fotke i snimke sa ćerkicom. Da li je došlo do pucanja tikve među njima, da li će doći do razvoda ili je pak, sve ovo samo "lažna uzbuna", ostaje nam da ispratimo.

Da podsetimo, Anin i Nikolin odnos poznat je javnosti od njenog učešća u Zadruzi, ali i posle istog, gde je često dolazilo do fizičkih okršaja i žestokih vređanja. Ana je pričala i kako je njen partner hakovao njen Instagram profil, nakon čega su njeni pratioci, pre par godina na njemu mogli da vide sav prljav veš njihove veze.

- Slučaj nisam prijavila policiji, juče nisam ništa poduzela po tom pitanju, sačekala sam da mi prenoći da se smirim, da ne uradim nešto pogrešno u afektu. Danas već malo dublje razmišljam o svemu. O snimku nemam šta da kažem, jasno se vidi sve. Našla sam se sa njim da mi vrati moj automobil, koji mi je ukrao, oteo mi je moj telefon napravio onaj snimak i uradio šta je uradio. Pobegao je iz kola sa sve mojim telefonom, a i ključem od istih. Dovezla sam se do salona kako bih uzela telefon i pozvala nekoga da mi pomogne, pozvala sam naravno prvo svoju porodicu. Nisam znala da je snimak objavljen, pošto nisam imala telefon, nisam mogla ni da vidim šta se na mrežama dešava. Instagram mi je on hakovao, promenio ime, brisao slike, okačio onaj stori, otpratio ljude i Bog zna šta sve - rekla je Ana u jednom dahu i dodala:

- Juče stvarno nisam bila u stanju zbog kompletne situacije da se oglašavam, danas sam naterala sebe da izađem iz kuće i da pokušavam da se ponašam kao da je sve u redu. Jako mi je žao što sam dozvolila sebi, pa i mojoj porodici da ponovo prolaze kroz ovakve stvari. Izneverila sam ih ponovo zbog njega, ali su mi oni naravno pomogli i ovaj put. Jako sam im zahvalna, pošto mi je trenutno psihičko stanje jako loše i hvala Bogu pa imam njihovu pomoć i podršku, pa ću ovo sve nadam se lakše prebroditi - rekla je Ana Jovanović za Pink.rs.

Autor: pink.rs