DOK SU BIZNISMENI VODILI LJUBAV NA STOLU, ONA JE PEVALA! Sandra Rešić svojom pričom šokirala javnost: Oni će platiti, ako...

Pevačica i bivša učesnica „Zadruge“, Sandra Rešić, šokirala je javnost pričom sa jednog svog nastupa.

Kako je ispričala Sandra Rešić, navodno su je dvojica beogradskih biznismena naterala da čuči ispod stola dok je nastavljala da peva. Kada je saznala razlog njihovog zahteva, bila je potpuno zaprepašćena.

Tokom gostovanja u jednoj od emisija, Sandra je otkrila sve detalje ovog nesvakidašnjeg događaja u emisiji "Otkrivanje sa Milenom".

- Odjednom smo moj kolega i ja dobili, pa nije to bila naredba, ali je to bilo više kao... Da li nas dvoje možemo da se sklonimo i da stanemo ispod stola jer oni nešto treba da urade. Dakle, da čučnemo ispod stola i nastavimo da pevamo. Oni će to platiti, nema problema - započela je priču Sandra Rešić, pa otkrila šta se potom desilo:

- On i ja čučnemo, ali bili su malo viši stolovi tako da nismo skroz čučali, više smo se savili i pevali u tom položaju. Ne znam da kažem koliko je tačno vremena prošlo, možda 10-15 minuta i onda nam je neko prišao i rekao: "Ma sad slobodno ustanite i ovako i onako nema veze. Nagledali ste se vi svačega". Rekoh sad kad ustanem, šta li ću da vidim - istakla je pevačica.

Ono što je ugledala, definitivno nije očekivala.

- Oni su, dva biznismena plus još jedan pored njih, imali su odnose sa devojkama na sred stola - izjavila je Sandra Rešić.

- Vi ste bili ispod stola, a oni su na stolu imali intimne odnose sa njima? - pitala je šokirano voditeljka.

- Da, i oni su nama onda rekli da stanemo iza njih, kod našeg klavijaturiste, da nastavimo da pevamo, da mi nemamo ništa sa njima, sve je super, oni nastavljaju... - ispričala je Sandra Rešić.

Autor: Nikola Žugić