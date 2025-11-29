Tamo su ratovali muževi i žene... Evo kako je reagovao Taki kad smo ga upitali za spuštanje lopte između Maje i Aneli

AKTUELNO

Maja Marinković i Aneli Ahmić, godinama su ljutite rivalke, te su tako Ahmići tužili Marinkovićevu zbog uvreda i svega izrečenog u prošlosti, a kako su sada njih dve u super odnosima, pozvali smo Majinog oca, Radomira Marinkovića Takija!

Aktuelne učesnice rijalitija "Elita 9", Maja Marinković i Aneli Ahmić, od prvog Anelinog pojavljivanja pred kamerama, tačnije, od "Elite 7", nisu prestale da ratuju, te su među njima pale teške reči i optužbe, preko kojih nisu mogle da pređu u tim trenucima jedna drugoj.

Naime, kako je Aneli bila sa Majinim bivšim dečkom Markom Janjuševićem Janjušem u iznad pomenutoj sezoni, Maja i Ahmićeva nisu prestajale da ratuju, s obzirom na to da je Maja mislila da je Aneli kopira i da bi želela, kako je tada govorila, život kao njen. S druge strane, Anelina porodica reagovala je u tim momentima, te je tako tužila Maju za svaku uvredu i optužbu, koju oni smatraju netačnom, te se tako Maja i Aneli danas nalaze na sudu.

Poslednjih nekoliko nedelja, Aneli i Maja spustile su loptu, te su u super odnosu. Često komuniciraju na garnituri, zajedno komentarišu aktuelna zbivanja, a čak je i u nekoliko momenata Marinkovićeva savetovala, ali joj je i prenosila šta joj radi Luka Vujović iza leđa. S tim u vezi, ekipa portala Pink.rs pozvala je njenog oca, Radomira Marinkovića Takija, koji je dao sud i na ovu temu.

- Maja ništa ne radi planski, radi sve što oseća. Oni su pod jednim krovom, ona nema animozitet, niti one piju kafu zajedno, ali si prinuđen da budeš jedan pored drugog, ja tu ne vidim ništa loše. Tamo su ratovali muževi i žene i na kraju svi srećni i zadovoljni. Ne vidim ništa loše što prozbore po koju reč, sve u granicama normale - rekao je Taki za Pink.rs.

