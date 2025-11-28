Evo šta je muškarac kojeg je Uroš Ćertić ISEKAO MAČETOM rekao u policiji: Pred ocem se zaleteo da me izbode

Kaskader Uroš Ćertić juče je uhapšen nakon što je upao u stan prijatelja i mačetom ga napao. Napadnuti momak je dao iskaz u policiji, a kako Blic saznaje, on je rekao da se napad dogodio pred njegovim ocem.

Momak kog je Uroš Ćertić napao izjavio je da je sukob nastao zbog motora. Prema njegovim rečima on je zatekao Uroša pre mesec dana kako nasred ulice šutira svoj motor i u tome ga je sprečio. On je potom rekao da želi da se otarasi vozila, te je tražio od prijatelja da nađe kupca za motor i da novac podele.

Nedugo zatim, Uroš je rekao da ima kupca, momak mu je odgovorio da ne želi novac od motora jer nije njegovo vozilo na šta je kaskader počeo da ga vređa, psuje i preti, Govorio je da želi svoje ključeve nazad. Napadnuti momak došao je do njegove zgrade i vikao da siđe da mu da ključeve i da reše problem, ali Uroš to nije uradio.

Međutim, on je juče došao u njegov stan u Beogradu, a ulazna vrata otvorio je otac napadnutog momka koji nije znao o čemu se radi. On je probudio sina i rekao da ga traži neki momak zbog ključeva od motora. On je rekao Urošu da su mu ključevi u motoru i da ne želi da ga vidi.

Kako kaže, Uroš ga je potom udario u glavu, zaleteo se na njega i pred ocem ga mačetom napao. Tom prilikom mu je isekao usnu. On je dodao da je zabrinut za svoju bezbednost jer je Uroš "agresivan i osvetoljubiv". Dodao je i da je Uroš uveren da je on zaljubljen u svoju prijateljicu, koja je bivša devojka kaskadera.

Uroš uhapšen u Beogradu

Podsetimo, Uroš je nakon napada uhapšen juče u Beogradu i određeno mu je zadržavanje od 48 sati.

Zadržavanje od 48 sati je dobio zbog nanošenja lakih telesnih povreda.

O slučaju je juče obavešteno Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu koje je naložilo policiji da ga odmah uhapse, a kako policija nije mogla da ga nađe na adresi na kojoj živi, za njim je raspisana policijska potraga.

Autor: Nikola Žugić