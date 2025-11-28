SASLUŠAN Uroš Ćertić! Mačetom posekao komšiju po licu, tužilaštvo traži pritvor za poznatog kaskadera

AKTUELNO

Dežurni tužilac Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu zatražio je pritvor za Uroša Ćertića (43), osumnjičenog za krivično delo laka telesna povreda, nakon brutalnog napada mačetom koji se dogodio 27. novembra 2025. godine.

Nakon saslušanja, Tužilaštvo je iznelo predlog sudu, naglašavajući da bi osumnjičeni boravkom na slobodi mogao da se dade u bekstvo, utiče na svedoke ili ponovi krivično delo.

Od verbalne rasprave do sečenja usana

Krvavi incident se odigrao ispred stana oštećenog A.Ž. (31). Prema navodima Tužilaštva, Ćertić je tog dana došao do vrata žrtve, a nakon kraće verbalne rasprave, fizički je nasrnuo na A.Ž.

Foto: E-Stock/Časlav Vukojičić

Osumnjičeni mu je prvo zadao više udaraca rukama i nogama po telu, da bi zatim situacija eskalirala. U.Ć. je izvadio mačetu i njome posekao oštećenog u predelu usana, čime mu je naneo povrede kvalifikovane kao laka telesna povreda.

Odluka o pritvoru

Osumnjičenom Ćertić je prvobitno određeno zadržavanje od 48 sati. Prilikom saslušanja pred tužiocem, U.Ć. je izneo svoju odbranu.

Tužilaštvo je Prvom osnovnom sudu u Beogradu podnelo zahtev za određivanje pritvora po tri osnova – opasnost od bekstva, opasnost od uticaja na svedoke i opasnost od ponavljanja krivičnog dela.

Javni tužilac nastavlja sa preduzimanjem svih potrebnih radnji u toku dokaznog postupka kako bi se utvrdilo tačno i potpuno činjenično stanje, nakon čega će biti doneta konačna odluka.

Foto: Tanjug/Vladimir Sporčić, Pink.rs

Autor: Nikola Žugić

