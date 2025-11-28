TO GOVORI O NJIHOVIM KOMPLEKSIMA I OGRANIČENJIMA: Nakon uvreda koje su Maja i Aneli uputile na njen račun, za Pink.rs se oglasila i Anitina drugarica Tamara! Jezikom seče kao mačem!

Nije se libila da iskaže svoj stav!

Tokom emisije ''Gledanje snimaka'', došlo je do žestoke verbalne rasprave između Anite Stanojlović, Maje Marinković i Aneli Ahmić, tom prilikom spomuta je Anitina bliska prijateljica Tamara Radoman u negativnom kontekstu.

Tim povodom, za portal Pink.rs oglasila se Tamara, koja je njihe reči shvatila kao pokušaj degradacije, ističući da ne se obazire na ljude, za koje smatra da su daleko ispod njenog nivoa.

Ona je naglasila da su njihove reči njihov odras, kao ''udarac na Anitu, koja je njena veoma bliska prijateljica.

Vidim da pojedinci pokušavaju da me uvrede i spuste na svoj nivo. Na njihovu žalost, nisam dostižna tamo gde oni žive, ni u moralu, ni u karijeri, ni u obrazovanju. Ono što su izgovorili govori samo o njihovim kompleksima i ograničenjima. Ja sam svoje ime izgradila radom, oni svoje pokušavaju da odbrane vređanjem. Ne planiram da se bavim njihovom primitivnošću, ne mogu me uzdrmati ljudi čija je jedina vidljivost zasnovana na vređanju drugih. Svako radi ono što zna ja radim i stvaram, oni vređaju jer dalje od toga ne mogu. Nisam osoba koja se svađa. Ja stvari rešavam efikasno i temeljno. Ne planiram da se spuštam na njihov nivo, ali želim jasno da poručim: ja sam vrlo mirna kada znam šta sledi. I sve što će slediti biće dovoljno da svako dobro razmisli pre nego što sledeći put izgovori moje ime u pogrdnom kontekstu. Ne moram da se branim. Dovoljno je što postojim, radim i stojim iza svog imena a oni će za svoje reči odgovarati na mestima gde se reči ne izgovaraju olako.

Autor: S.Z.