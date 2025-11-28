AKTUELNO

Domaći

TO GOVORI O NJIHOVIM KOMPLEKSIMA I OGRANIČENJIMA: Nakon uvreda koje su Maja i Aneli uputile na njen račun, za Pink.rs se oglasila i Anitina drugarica Tamara! Jezikom seče kao mačem!

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs, Privatna arhiva ||

Nije se libila da iskaže svoj stav!

Tokom emisije ''Gledanje snimaka'', došlo je do žestoke verbalne rasprave između Anite Stanojlović, Maje Marinković i Aneli Ahmić, tom prilikom spomuta je Anitina bliska prijateljica Tamara Radoman u negativnom kontekstu.

Tim povodom, za portal Pink.rs oglasila se Tamara, koja je njihe reči shvatila kao pokušaj degradacije, ističući da ne se obazire na ljude, za koje smatra da su daleko ispod njenog nivoa.

Foto: Privatna arhiva

Ona je naglasila da su njihove reči njihov odras, kao ''udarac na Anitu, koja je njena veoma bliska prijateljica.

Vidim da pojedinci pokušavaju da me uvrede i spuste na svoj nivo. Na njihovu žalost, nisam dostižna tamo gde oni žive, ni u moralu, ni u karijeri, ni u obrazovanju. Ono što su izgovorili govori samo o njihovim kompleksima i ograničenjima. Ja sam svoje ime izgradila radom, oni svoje pokušavaju da odbrane vređanjem. Ne planiram da se bavim njihovom primitivnošću, ne mogu me uzdrmati ljudi čija je jedina vidljivost zasnovana na vređanju drugih. Svako radi ono što zna ja radim i stvaram, oni vređaju jer dalje od toga ne mogu. Nisam osoba koja se svađa. Ja stvari rešavam efikasno i temeljno. Ne planiram da se spuštam na njihov nivo, ali želim jasno da poručim: ja sam vrlo mirna kada znam šta sledi. I sve što će slediti biće dovoljno da svako dobro razmisli pre nego što sledeći put izgovori moje ime u pogrdnom kontekstu. Ne moram da se branim. Dovoljno je što postojim, radim i stojim iza svog imena a oni će za svoje reči odgovarati na mestima gde se reči ne izgovaraju olako.

Foto: Privatna arhiva

Autor: S.Z.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Domaći

PRIMALA JE INFUZIJU I NIJE USTAJALA IZ KREVETA: Anitina drugarica otkrila sve o PAKLENOM raskidu sa Anđelom, pa se osvrnula na nagađanja da Rankovićev

Domaći

KRATKO I JASNO! Nakon što je Aneli dala reč da je definitivno stavila TAČKU na odnos sa Janjušem, za Pink.rs se oglasila njena sestra Sita, pa imala d

Zadruga

BEZ DLAKE NA JEZIKU: Matora kao nikada do sad oplela po Aneli i Neriu, pa skinula rukavice i potkačila Asmina Durdžića: BIO JE GODINAMA SA STANIJOM, A

Zadruga

PONIŽAVAŠ ŽENE: Sara bez zadrške sasula mišljenje Janjušu u lice, pa se osvrnula na Jovanu advokaticu i njen sukob sa Bebicom! (VIDEO)

Domaći

Uverena da su pali na šarm njene sestre: Sita Ahmić se oglasila nakon tvrdnje Teodore Delić da se Ivanu dopada Aneli, pa optužila i ovog učesnika da

Domaći

Razotkrila drugaricu?! Matea Stanković dala svoj sud o Sofijinom ulasku i svađi sa Minom, pa otkrila da je Janićijevićevoj jedan muškarac u Beloj kući