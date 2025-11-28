OTAC KRISTINE SPALEVIĆ HITNO HOSPITALIZOVAN: Otkrila detalje o njegovom zdravstvenom stanju: TRENUTNO JE NA INTENZIVNOJ NEZI! (VIDEO)

Otkrila detalje!
U novom izdanju emisije ''Pitam za druga'', gosti voditeljskog para Stefana Miloševića Pande i Anastasije Buđić bili su Kristina Spalević i Kristijan Golubović.
Kristina je na samom početku večeri otkrila da se njen otac susreo sa velikim zdravstvenim problemom, ali je ona, poput velikog borca zadržala pozitivne misli i duh, te je progovorila o nemolom događaju.
- Otac mi je imao srčani udar juče oko deset sati, na intenzivnoj je negz sad - rekla je Kristina.
Autor: S.Z.