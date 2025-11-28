AKTUELNO

Domaći

OTAC KRISTINE SPALEVIĆ HITNO HOSPITALIZOVAN: Otkrila detalje o njegovom zdravstvenom stanju: TRENUTNO JE NA INTENZIVNOJ NEZI! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Otkrila detalje!

U novom izdanju emisije ''Pitam za druga'', gosti voditeljskog para Stefana Miloševića Pande i Anastasije Buđić bili su Kristina Spalević i Kristijan Golubović.

Foto: RED TV Printscreen

Kristina je na samom početku večeri otkrila da se njen otac susreo sa velikim zdravstvenim problemom, ali je ona, poput velikog borca zadržala pozitivne misli i duh, te je progovorila o nemolom događaju.

- Otac mi je imao srčani udar juče oko deset sati, na intenzivnoj je negz sad - rekla je Kristina.

Foto: RED TV Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.  

Autor: S.Z.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Domaći

NADA UMIRE ZADNJA! Pevačica otkrila nove detalje o zdravstvenom stanju Halida Bešlića: VOLELA BIH DA ČUJEM POZITIVNU VEST, ALI...

Domaći

Viki Miljković otkrila nove detalje o zdravstvenom stanju Halida Bešlića: SVI PITAJU KAKO JE, ČULI SMO SE...

Domaći

TAKI JE BIO NJEN PLEN?! Bivša drugarica Teodore Delić otkrila da je Marinković bio PIKIRAN, pa se osvrnula na ŠOK detalje njihovog upoznavanja: UPALA

Domaći

GOGA SEKULIĆ IDE NA OPERACIJU! Priznala da ostvaruje sve što je planirala sa Marinom Tucaković i otkrila detalje novog biznisa: Evo koliko će zarađiva

Domaći

'Tea mi je trenutno sinonim za se*sipil' Edita progovorila o kolegama sa estrade, najavila novu pesmu i veliki projekat: Ovo je album mog života

Zadruga

Munja može po drugi put da postane otac? Kristina u stresu nakon njihove akcije, hitno tražila tabletu za dan posle (VIDEO)