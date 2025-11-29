ONA JE NIKAKVA MAJKA: Kristijan žestoko opleo po Aneli Ahmić, nazvao je starijom verzijom Maje Marinković: ONE PRIPADAJU SORTI ŽENA... (VIDEO)

Dao svoj sud!

U novom izdanju emisije ''Pitam za druga'', gosti voditeljskog para, Anastasije Buđić i Stefana Miloševića Pande bili su Kristijan Golubović i Kristina Spalević.

Na početku večeri, Kristina i Kristijan prokomentarisali su odnos Aneli Ahmić i Luke Vujovića.

- Luka i Aneli se bore za kadar, to je evidentno. Ona se bori za to da Asminu da dokaže da i postoji neko posle njega. Želi da dokaže da će neki drugi muškarac biti bolji otac, bolji nego što je i ona majka tom detetu, a nikakva je majka. Tri godine je u rijalitiju. Detetu je neophodna majka, da bude tu za dete, da obuče čizmice detetu, izvede u park, a ne nešto materijalno. Bitno je da ona iskošene oči, napumpane usne. Ona pokušava da bude starija verzija Maje Marinković. Imam tri kategorizacije žena. Prva su instagramuše, one su čak i gora verzija te sorte žena. One su inspirisane time da budu bolje od tih instagramuša - istakao je Kristijan.

Autor: S.Z.