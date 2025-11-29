AKTUELNO

Domaći

ONA JE NIKAKVA MAJKA: Kristijan žestoko opleo po Aneli Ahmić, nazvao je starijom verzijom Maje Marinković: ONE PRIPADAJU SORTI ŽENA... (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: RED TV Printscreen ||

Dao svoj sud!

U novom izdanju emisije ''Pitam za druga'', gosti voditeljskog para, Anastasije Buđić i Stefana Miloševića Pande bili su Kristijan Golubović i Kristina Spalević.

Foto: RED TV Printscreen

Na početku večeri, Kristina i Kristijan prokomentarisali su odnos Aneli Ahmić i Luke Vujovića.

- Luka i Aneli se bore za kadar, to je evidentno. Ona se bori za to da Asminu da dokaže da i postoji neko posle njega. Želi da dokaže da će neki drugi muškarac biti bolji otac, bolji nego što je i ona majka tom detetu, a nikakva je majka. Tri godine je u rijalitiju. Detetu je neophodna majka, da bude tu za dete, da obuče čizmice detetu, izvede u park, a ne nešto materijalno. Bitno je da ona iskošene oči, napumpane usne. Ona pokušava da bude starija verzija Maje Marinković. Imam tri kategorizacije žena. Prva su instagramuše, one su čak i gora verzija te sorte žena. One su inspirisane time da budu bolje od tih instagramuša - istakao je Kristijan.

Foto: RED TV Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.  

Autor: S.Z.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Udario Aneli kontru! Stanić vinuo Enu u nebesa, nazvao je lojalnom i neustašivom, pa istakao: Imao sam predrasude! (VIDEO)

Zadruga

RASPALIO RAFAL: Ivan osudio Sandru zbog zbližavanja sa Bajom! Nazvao je mutavom plovkom, pa izanalizirao njihov odnos! (VIDEO)

Zadruga

DOBILA JE DEVET TUŽBI, A DRŽI SE SVOG STAVA! Asmin istakao da je Maja osoba koja ne posustaje pod pritiskom, pa je nazvao najobjektivnijom! (VIDEO)

Zadruga

Ona voli takve muškarce: Taki dao sud o odnosu Filipa i Teodore, od Đukića je očekivao više! (VIDEO)

Zadruga

IZNEO SI O NJOJ NAJODVRATNIJE STVARI: Mića nazvao Milovana LOŠIM ČOVEKOM, pa ga najstrašnije osudio jer je ponizio Aleksandru: Ona je bila tvoj izbor,

Zadruga

ON JE JEDNO SMEĆE: Anđelo istakao da je od Marinkovića svaka žena pobegla glavom bez obzira, pa osuo rafal po Sari Stojanović: SA NJOM SAM ZAVRŠIO ZA