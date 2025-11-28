DALI SVOJ SUD: Kristina i Kristijan iznanalizirali odnos Aneli i Asmina, pa se osvrnuli na Staniju! (VIDEO)

Dali svoj sud!

U novom izdanju emisije ''Pitam za druga'', gosti voditeljskog para, Anastasije Buđić i Stefana Miloševića Pande bili su Kristijan Golubović i Kristina Spalević.

Kristina se osvrnula na trentni odnos Luke i Aneli, te je istakla da ne vidi emocije među njima.

- Navika je od ljubavi jača, može da bude i taktika, u njihovom slučaju. Luka je prvi ušao, branio je Aneli, a umeo je da odmeri Maju. Ne bih da komentarišem iznošenje prljavog veša, jer se to dešava u odnosu, ali je moje mišljenje da je Luka jedan veliki manipulator. Što se njega tiče, verujem da je slagao za hiljadu stvari, verujem i u priču koju je ona iznela, da je bio nasilan prema njoj.

Kristina i Kristijan su prokomentarisali i situaciju u kojoj se nalaze Stanija, Asmin, Aneli i Luka.

- Ona je profesionalni precrtavač likova, to je činjenica. Mislim da je Asmin pokazao da je prema Staniji, drugačiji nego u odnosu sa Aneli. Želeo je da dokaže kako je mačo muškarac, ali se veoma us*ao. On je na početku veoma dobro plivao, ali mislim da mu sada ne ide najsjajnije.

- Ja mislim da je Stanija želela da se distancira od Asmina i da joj je veoma išlo na ruku to što je imala razlog da to i uradi. Što se tiče Asmina i Aneli, oni cvrkuću u izolaciji, vidim da imaju brojne teme. Međutim, zbunjujuće mi je to što sam mislila da je ona na granici da se pomiri sa Asminom, a juče je bila sa Lukom u Pabu, ljubila se - rekla je Kristina.

Autor: S.Z.