Stanija ima pravo da zameri neke stvari! Maja o druženju sa Asminom: Trudi se da ne pređe granicu drugarskog odnosa, jedno pitanje je totalno zbunilo (VIDEO)

Progovorila!

U toku je emsija "Pitanja novinara", a voditelj Darko Tanasijević podigao je Maju Marinković kako bi sa njom porazgovarao o njenom odnosu sa Asminom Durdžićem.

- Asmin je posle duže vremena došao da te poljubi za laku noć, šta se tu desilo? - pitao je Darko.

- Hteo je nešto da mi šapne i rekao mi je, pa me je poljubio u obraz. Naš odnos je drugarski, ja njega zaista gotivim. Ja mu uvek iskreno kažem šta mislim. Mislim da on nije loš čovek i ima dobru dušu, ume da bude grub i da kaže ono što ne misli. Ja ga stvarno gledam kao drugara. On je dosta puta ustao i rekao da igra igru sa svima osim sa mnom. Mislim da mnogo više ceni kad mu ja kažem ono što zaista mislim. Ako mene pitate ja ga stvarno gotivim. On je ušao kao Stanijin partner i ja poštujem te stvari, nikad ne bih uradila nešto što može da pređe granicud rugarskog odnosa - rekla je Maja.

- Da li misliš da vaš odnos nije prešao tu garnicu? - pitao je Darko.

- Ja da sam kod kuće meni bi zasmetalo, i mislim da i ona ima pravo da zameri neke stvari, ali kad sam lično ja u pitanju mislim da nisam ništa loše uradila - rekla je Maja.

- Ti si rekla da je on odlepio za tobom - rekao je Darko.ž

- Jeste. Ništa se ne dešava što bi prešlo granicu drugarskog odnosa, ja sam sama po sebi tako koketna. Postoji jedna stvar koja se zove kodeks. Ovde svi živimo pod istim krovom, da bežim od nekoga ne pada mi na pamet. Zašto se ne bih družila ako mi odgovara da se družim. On ume da bude jako duhovit, da se šali, da bude relan i da da neki savet. Ja neću ništa uraditi što bi prešlo granicu drugarskog odnosa - rekla je Maja.

- On je rekao da nema tvrđave koja se ne može osvojiti - rekao je Darko.

- Ja poštujem samouverenost i ja sam takva. Stanija je meni prioritet i ne bih uradila ništa više - rekla je Maja.

- Je l' ti prijao njegov poljubac za laku noć? - pitao je Darko.

- Nisam očekivala - rekla je Maja kroz smeh.

- Govorila si da je psihopata i da ne možeš da skloniš od njega, da li više nije psihopata i manijak? - pitao je Darko.

- Jeste, to je pozitivno. Sve dok je ovako, ja nemam problem. Ja sam sigurna u sebe i ništa ne može da me poremeti. Imalo je trenutaka kad on pretera - rekla je Maja.

- Je l' ti prija kad kaže da si ti jedina osoba koja njemu prija i koja ga interesuje? - pitao je Darko.

- Ja verujem da on misli na drugarski odnos. On je rekao da sam ja lepa i zgodna devojka, ali tu neće biti ništa. Uhvatio si me malo nespremnu - rekla je Maja.

- Ispitivala si ga da li je istina da mu Aneli ljubomoriše - rekao je Darko.

- Ja sam rekla da je najbolja opcija spustiti loptu i biti u dobrim odnosima zbog deteta. Preko toga za mene nije normalno jer su pale preteške reči - rekla je Maja,

- Mnogi primećuju da je vaše zbližavanje počelo od njegovog odlaska sa Aneli u izolaciju - rekao je Darko.

Detaljnije pogledajte u nastavku teksta.

Autor: A.Anđić