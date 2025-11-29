Asmin zakuvao dve čorbe: Ubeđen da je Aneli ljubomorna na njega i Maju! Ahmićeva na ivici suza: On bi mene izdao zbog nje! (VIDEO)

Nije joj lako!

U toku je emsija "Pitanja novinara", a voditelj Darko Tanasijević podigao je Asmina Durdžića kako bi sa njim porazgovarao o njegovom odnosu sa Majom Marinković i Aneli Ahmić.

- Ne dešava se ništa, sve je prijateljski. Volim kako se ponaša i kako komentariše druge, volim sve na njoj, drugarski - rekao je Asmin.

- Počeo je da manijači - ubacuila se Maja.

- Dopada mi se kako se svađa jer je dama i u svađama, ne udara nisko - rekao je Asmin.

- Da li možeš tako neku ženu da zamisliš pored sebe? - pitao ej Darko.

- Da, što ne bih mogao - rekao je Asmin.

- Kako si došao na ideju da je poljubiš za laku noć? - pitao je Darko.

- Ja sve radim spontano. Prišao sam da joj kažem nešto i onda sam video njenu nežnu i mali glavu - rekao je Asmin.

- Kako komentarišeš Majinu promenu stava vezano za tebe kad je govorila da si psihoipata? - pitao je Darko.

- Ja sam znao da ona nema loše mišljenje o meni. To mi se i sviđa, udara mi kontru - rekao je Asmin.

- Juče ti se raspalo još jedno prijatesljtvo. Da li možemo da kažemo da ne daš na Maju? - pitao je Darko.

- Ne dam. Ona je bila uz mene u Eliti 7, to neću da zaboravim. Što bih ja branio Minu koja ima dečka? Ne znam zašto imam potrebu da branim nju više nego druge - rekao je Asmin.

- Šta osećaš sa Aneline strane kad ste u pitanju ti i Maja, da li osećaš ljubomoru ili sujetu? - pitao je Asmin.

- Malo da. Jutros je budim i ona meni govori: "Odje*i od mene, namerno mi dovlačiš Maju i praviš priče sa Anitom" - rekao je Asmin.

- Ja to rekla? On bi mene ponovo izdao kao majku radi Maje. On meni kaže da ga je Maja branila u sedmici, pa tako je zagzio i sve ove koji su bili uz njega od početka. JA ću staviti distancu na njega, ne dopuštam to više jer laže i nameće da sam ja ljubomorna - rekla je Aneli.

- Ti u svemu vidiš napad. anravno da imaš dozu ljubomore, možda i ja imam prema Janjušu. Ti bi mene da ućutkaš da ćutim kao majmun, ali to nećeš dobiti. Zašto bih lagao ako postoji klip?! - rekao je Asmin.

- Da li je njoj lakše da misli da je Maja tebi igra? - pitao je Darko.

- To nije istina, ja sam rekla to i kod Drveta. On igra igre i rastavlja ljude čim vidi da se neko približi Maji. On je mene namerno nagovarao na Luku da sebi očisti prostor do Maje - ubacila se Aneli.

- Jeste to radio! - dodala je Maja.

- On je nagovarao Maju da se obuče se*si da ide ka Luki, tad sam bila ubeđena da mu se ona ne sviđa. Ja sam mu rekla kad sam došla da namerno muva Maju zbog Luke da bi se upecao na to. Sada kad sam ovde mislim da mu se sviđa Maja i to sam mu rekla - rekla je Aneli.

- Asmin je rekao da vidi da si ti odlepila za njim - rekao je Darko.

- On je samouveren muškarac i može da pokazuje da može, kome može. Mene može imati kao prijatelja, on je otac mog deteta. Ja njega ne mogu mrzeti, ali ne znam da li ću sutra ući u sukob mišljenja sa Majom i da se onda posvađamo - rekla je Aneli.

- Ja od nje ne osećam da ima emocije prema meni, ali me voli - rekao je Asmin.

Autor: A.Anđić