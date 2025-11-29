NAPOKON PRIZNALA! Aneli otkrila koliko voli Asmina, priznala da joj je on NAJBITNIJI MUŠKARAC u životu (VIDEO)

Sada je sve jasno!

U toku je emisija "Pitanja novinara", a novinar Darko Tanasijević postavio je pitanje Aneli Ahmić:

- Da li su krenule da ti se vraćaju emocije prema Asminu?

- Ja prema njemu nemam osećanja prema muškarcu, on u mom srcu imam posebno mesto jer je on otac Nore. On ima dobru stranu sebe i smatram da treba da se sredi sve zbog našeg deteta. Verujem da bi on zgazio mene zbog svoje nove ljubavi - rekla je Aneli.

- Ja bih nju zgazio ako bi ona prva napadala - dodao je Asmin.

- Smatram da bi on mene prodao da ja imam sukob sa njegovom devojkom, ali meni nije jasno što ljudi meni prebacuju da ja njemu ljubomorišem. On je na ovaj način dokazao da je egoističan i trudi se da pokaže da je on moćan, a to radi i Maja njih dvoje su isti. Oni se peckaju sve vreme, - dodala je Aneli.

Aneli je otkrila da li joj nedostaje život sa Asminom i Norom:

- Fali mi taj porodični život iskreno, ali to je to - rekla je Aneli i otkrila da li žali što ona i Asmin nisu napravili sina Armanda:

- Ne bih mogla biti sama sa dvoje dece, a iskreno ne postoji šansa da se to desi sada - rekla je Aneli.

- Da li tebe boli to što Asmina nema u tvom životu - upitao je Darko.

- Teško je, ali ja ne mogu to da kažem, on je meni rekao to kao da umire, ja to ne mogu. Rekao mi je da će on živeti još tri godine, a to je otac mog deteta. Ne želim da mislim o tome. - rekla je Aneli i otkrila da joj je drago što Asminov i njen odnos podržava njegova porodica:

- Tako i treba, meni je mnogo drago, iskreno porodica je najbinija - rekla je Aneli.

Deteljnije u nastavku.

Autor: N.B.