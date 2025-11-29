Čisti sebi prolaz ka Maji: Asmin pokušao da udalji Aneli od sebe, pa totalno pomrsio konce (VIDEO)

AKTUELNO

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ne zna na koju stranu da okrene!

U toku je emsija "Pitanja novinara", a voditelj Darko Tanasijević podigao je Asmina Durdžića kako bi sa njim pozargovarao o Aneli Ahmić.

- Zašto si se ovako naljutio na Aneli? - pitao ej Darko.

- Ja volim da se šalim i onda u šali provučem nešto što nije. Ljubavne emocije prema Aneli nemam, a mislim da ni ona nema. Ja mislim da ona mene voli kao čoveka i oca njenog deteta, ali ne bi nita imala ljubavno - rekao je Asmin.

- Kakvu vrstu emocija imaš prema njoj? - pitao je Darko.

- Volim je kao osobu i majku mog deteta, a ona mene voli u onom, ludom smislu - rekao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

- Šta je prevagnulo da sve ono loše staviš na stranu? - pitao je Darko.

- Ja sam uvek hteo da budem uz Noru. Ne želim da je gledam kad plače i onda sma počeo da spuštam loptu. Nora mi je najbitnija i onda sam to i uradio. Nora će da dobije Armanda, ali ne znači da ću da ga napravim sa Aneli. Nora će dobiti polubrata i zvaće se Armando MArinković - rekao je Asmin.

- Opet je počeo da manijači - rekla je Maja.

- šta ti znači Anelina rečenica: "Da se njemu nešto desi meni ne bi bilo dobro"? - pitao je Darko.

Foto: TV Pink Printscreen

- Znam da je to tako. Ja sam hteo da vidim šta će mi reći, takav sam odgovor i očekivao. Hteo sam iz nje da izvučem reči za koje se ona najviše kaje, ali nisam uspeo da je izmanipulišem. Očekivao sam da će da kaže za šta se najviše kaje u poslednjih par godina. Posle je počela d aplače i onda sam video sam je tu povredio, pa sam odustao od psihološke igre. Na nju utičem jako pozitivno, ima manje svađa i manje je ljudi napadaju u kući. Srećan sam zbog toga! - rekao je Asmin, pa dodao:

- Ja mislim da Luka nije bio dovoljno jak muškarac da vodi ženu kao što je ona - rekao je Asmin.

- Luka je radio to što je radio - rekla je Aneli.

- Sa tobom ne može svaki muškarac - rekao je Asmin.

Autor: A.Anđić

