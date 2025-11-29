Sve joj se skupilo: Hana otkrila šta zamera Neriu, priznala da ju je njegovo ponašanje POVREDILO (VIDEO)

Iskreno!

U toku je emsija "Pitanja novinara", a voditelj Darko Tanasijević podigao je Filipa Đukića kako bi prokomentarisao Luku Vujovića:

- Meni je smešan u nekim situacijama, ono što on komentariše, ja sam navikao od njega tako. Moram da kažem za stiaciju sa Aneli, složio bih se sa Mikijem, a to što se on odrekao ćaleta, i da se odrekne majke, ali mi deluje da se više davao. Sve mi je jasno što on radi i šta je radio, veze gde se pišeš sa podrško, fanovima - rekao je Đukić.

- Luka je šmekerica gotive ga ljudi, on je istaknut ovde, ja jedino ovde podržavam Aneli i Asmina, njih dvoje su mi isti, ne zanima me prošlost i sve, ali njih dvoje mi idu jedno uz drugo. Luka i Aneli nisu iskreni od starta, to se vidi, oni se takmiče sve vreme. - rekla je Vanja.

- Iskreno mene ovde ništa nije normlano, sve je fejk, ali iskrneo Luka se ponaša gore od Bebice - rekao je Nerio.

- Oni su kao deca od 14 godina, ovde se ljudi vređaju zbog svega , a Luka namerno priča sa Anitom da bi provocirao Aneli. Iskreno, Aneli ti sebe kanališ, ispadša nesigurna a nije takva - rekla je Hana pa se dotakla Neria:

- Rekla sam mu ja sve što sam imala, on je mene ponizio na neki način, tom ćutonjom. On skače za nas, ali ja sam možda i malo preterala, mada on nekada ćuti o nekim stvarima. Iskreno meni su se skupile neke stvari psolednje tri godine, ali sve je ovo rešivo, ja njemu znam da kažem mnoge stvari, ali sve se rešava - rekla je Hana.

- Hana je u pravu za dosta toga, da sam ja nju poslušao kada je ona htela da se sklonimo. Išao sam ja dosta na svoju ruku, shvatio sam ja to prekasno, Mada kod nas je sve rešivo - dodao je Nerio.

Autor: N.B.